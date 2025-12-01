Cuba agradece solidaridad internacional en Jornada contra el bloqueo

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó este lunes su agradecimiento a los cubanos residentes en el exterior y a los defensores de la solidaridad internacional por su participación en la reciente Jornada Internacional contra el Bloqueo.

A través de la red social X, el máximo representante de la diplomacia cubana destacó que estas voces se unieron una vez más para exigir el cese de la política impuesta por Estados Unidos.

Agradecemos a los cubanos residentes en el exterior y amigos de la solidaridad que se unieron en Jornada Internacional contra el Bloqueo para reclamar nuevamente el cese de esa política genocida estadounidense contra #Cuba. Valoramos sus constantes muestras de apoyo al pueblo… pic.twitter.com/7kQdVi6BKl — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) December 1, 2025

“Valoramos sus constantes muestras de apoyo al pueblo cubano y al país que los vio nacer”, subrayó Rodríguez, en un reconocimiento a la labor sostenida de la diáspora y amigos de Cuba en todo el mundo.

Desde diversas latitudes del planeta, se denunciaron los efectos del bloqueo estadounidense, política que durante más de seis décadas ha afectado gravemente el desarrollo económico, social y humano de la nación caribeña.

De acuerdo con autoridades de la isla, las pérdidas acumuladas por Cuba en el último año debido a los efectos del cerco unilateral ascienden a siete mil 556 millones de dólares.