Paolo Sorrentino durante la conferencia de prensa (Gentileza Instituto Italiano de Cultura) - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

El realizador italiano Paolo Sorrentino, de visita en Buenos Aires, afirmó que su pasión por el cine nació a los 14 años, cuando vio por primera vez al futbolista argentino Diego Maradona en un campo de juego, lo que le permitió comprender «qué significaba un espectáculo».

«Todo lo que rodeaba a Maradona era un marco de espectáculo.

Lo entendí mucho antes de descubrir el cine», dijo hoy el ganador de un Oscar por «La grande belleza», en diálogo con la prensa, en el Instituto Italiano de Cultura (IIC) de la capital argentina, el ente que junto con la Embajada de Italia plasmó su visita.

«En el plano personal, estoy convencido de que Maradona me salvó la vida. Porque yo debía estar en un lugar de muerte y, sin embargo, estaba en un lugar de vida, que era un partido de fútbol. Por todo ello, todo lo relacionado con Maradona para mí es conmovedor», agregó, en referencia a su historia personal, reflejada en el film «É stata la mano di Dio» (Fue la mano de Dios, 2021), que la semana próxima tendrá una proyección gratuita, al aire libre, en la tradicional calle Corrientes de Buenos Aires.

Sorrentino llegó a la Argentina para desarrollar un laboratorio intensivo de dirección cinematográfica con cincuenta jóvenes cineastas de distintos países del mundo.

«Filming Your Wonder», organizado por Playlab Films, con el apoyo del IIC y la Embajada de Italia en Argentina, tendrá lugar del 1 al 11 de diciembre en la ciudad de San Martín de los Andes, en la Patagonia argentina.

El objetivo es explorar nuevas formas de narración y experimentar estéticas audiovisuales en un contexto natural inspirador. Durante el laboratorio, los participantes desarrollarán cortometrajes bajo la mentoría directa de Sorrentino y participarán de clases magistrales, diálogos creativos y actividades de producción colaborativa. Playlab Films es una productora y red global de autores, productores y visionarios del cine. Cuenta con el apoyo de algunos de los maestros más reconocidos del cine mundial, como Abbas Kiarostami, Werner Herzog, Apichatpong Weerasethakul, Pedro Costa y Paolo Sorrentino. Su misión es impulsar voces audaces y originales en el cine, que desafíen la convencionalidad.

«Estoy feliz de ir a Patagonia y aprender de estos cineastas jóvenes. Estoy convencido de que aprenderé más de ellos que ellos de mí. Siento mucha curiosidad de trabajar con ellos y de descubrir su entusiasmo por el cine», expresó.

Para nada ajeno a la pésima situación de la producción de cine argentino, teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) argentino fue vaciado de fondos por el actual gobierno, el director de «Parthenope» (2024) aseguró que se trata de «un punto de vista miope, no solo respecto a la cultura, sino también a la economía».

«Esta dificultad económica también la encontramos en Italia, donde el Estado se está retirando de financiar el cine, que tiene la capacidad de resaltar lo más importante de un país: su reputación. En el caso de Italia, es un país sin grandes recursos que vive de su reputación, por lo tanto, poner en dificultad al cine, es poner en dificultad a uno de los principales motores económicos del país. Imagino que lo mismo vale para la Argentina. Es un error económico y también cultural», subrayó.

Sorrentino, que suele retratar a las ciudades como organismos vivos, relató que recorrió el sábado el barrio de La Boca y captó algo del «alma» de Buenos Aires. Sin embargo, afirmó que «nunca podría» hacer un film sobre la ciudad, ya que «nadie que no forme parte de una cierta cultura puede conocerla y reflejarla a fondo». Por último, en consonancia con el laboratorio que liderará en la Patagonia, el realizador habló de qué significa hoy ser un cineasta, en una época en la que están en pugna la corrección política y la libertad creativa.

«La mejor condición para hacer este trabajo es ser completamente libre. Poder ser provocador, incluso ofensivo, vulgar, irrespetuoso. Todas estas prerrogativas hoy están un poco en riesgo. Especialmente, por la presencia de las redes sociales. En la actualidad, el peso de las opiniones de los otros deviene en algo muy pesado y el resultado es un cine que tiene pereza de intentar ser libre», sostuvo.

En ese sentido, afirmó que «en un tiempo, el director combatía con la censura que intentaba imponer el productor. Se combatía contra una persona. Hoy se combate contra una multitud que uno no conoce, y esto hace más difícil el trabajo».

Por eso, rescata el espíritu del cine estadounidense y europeo de los años ’90, «completamente libre».

«Los autores -como Tarantino, uno de los más aclamados del mundo-, hacían lo que les parecía y surgieron films maravillosos», concluyó. (ANSA)