Comenzó conteo regresivo para Festival de Cine de La Habana

El 46 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana comenzó su conteo regresivo y hoy, a tres días de su inauguración, crecen las expectativas relacionadas con invitados extranjeros y las obras en concurso.

Uno de los actores ya confirmados para participar en el evento y de gran atractivo para el público cubano, además de ser muy conocido en la isla por participar en varias telenovelas estrenadas aquí, es el brasileño Thiago Lacerda, a quien recordamos por el personaje de Giuseppe Garibaldi en “Siete mujeres”.

El concurso Largometrajes de ficción también está plagado de interesantes propuestas de varios países como el propio Brasil, además de Colombia, Argentina, Chile, la anfitriona y México.

De esta última nación, pero en el apartado de Cortometraje de ficción compite en Ópera prima el filme “Casa chica”, dirigido por Lau Charles.

La expresión “casa chica” describe una práctica común en la sociedad mexicana en la cual algunos hombres casados tienen una doble vida y construyen una familia paralela, con mujer e

hijos, además de su linaje principal. Es una forma de concubinato.

Valentina, de cinco años de edad, y su hermano Quique, de 11, conocen a la otra familia de su papá y sus vidas dan un vuelco al descubrir que su media hermana tiene la misma edad que Valentina.

A través de dos miradas construidas desde la infancia, la película reconstruye las memorias fragmentadas de la directora, culminando con una reveladora imagen: su familia real 25 años

después.

Figuran también en esta selección del 46 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana producciones de Europa (Francia, España, Italia y Noruega) y de Asia.