Fortaleza en el staff de lanzadores de los Elefantes de Cienfuegos

En la serie 61 el tirador cienfueguero Hermes González se agenció diez victorias en la temporada, lo cual estaba ausente en la novena de los Elefantes desde la época de los estelares Addiel Palma López y Norberto González.

González León, de retorno a la novena sureña, considera estar en óptima forma para encarar la serie nacional, para la cual se ha preparado con el apoyo de la familia técnicos y entrenadores del equipo y confía en poder apoyar al conjunto en lo que necesite “que es lo más importante y no en mis resultados personales que tengo el propósito de llegar a las diez victorias y más”.

En la serie 62, el tirador cienfueguero Islay Sotolongo logró igualar con Hermes el número de éxitos del año anterior. Pese a que estos lanzadores por dos temporadas sucesivas archivaron diez victorias, la novena sureña apenas rebasó las veinte triunfos cada una de esas dos temporadas al hilo , cuando en la nómina hay una plantilla superior a los 15 serpentineros , que muy poco aportaron a la causa de los de la Perla del Sur .

De ahí que la dirección de béisbol en la provincia con la intención de erradicar las deficiencias de esta área realizara el concentrado de picheo, el cual comenzó desde el mes de septiembre del año anterior en aras de enmendar las deficiencias de los serpentineros establecidos y otros que se incorporaron al concentrado procedentes de la liga azucarera y otros torneo del territorio , con la asesoría del pinareño Julio Romero y Gervasio Miguel y especialistas de la provincia.

A partir del trabajo realizado en el concentrado de picheo unido a la incorporación de Hermes Gonzales, quien con Islay Sotolongo forma una dupla de lanzadores que pueden aportar mucho a la causa de los sureños .

Por ello los especialistas de la provincia consideran que a diferencia de las versiones precedente aparentemente en esta ocasión el picheo aparece como el área mas fuerte rumbo a la serie 63 ,claro eso hay que verlo en el juego diario y sobre todo en un año donde tanta falta le hace al equipo que los lanzadores respondan, ya que la ofensiva con la calidad de Pavel Quesada, Juan Miguel Soriano y Yusniel Ibañez no será la misma de años anteriores, al no ser que muchos de los atletas que aparecen en la nómina de los paquidermos con condiciones llegue su despegue, pero que hasta el momento no lo han conseguido. Esperemos que puedan hacerlo para bien de ellos y del béisbol de la provincia