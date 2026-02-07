Cienfuegos prepara IX Concurso Festival de Guitarras Edgardo Martín

Celebran en Cienfuegos Concurso de Guitarras Edgardo Martín

El Centro Nacional de Escuelas de Arte (Cneart) continúa hoy recibiendo propuestas para el IX Concurso Festival de Guitarras Edgardo Martín, previsto para celebrarse en la centrosureña provincia de Cienfuegos, del 15 al 18 de abril.

La Dirección Provincial de Cultura, la Escuela de Arte Benny Moré y el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) organizan el certamen, dedicado al maestro Francisco Israel «Pancho» Rodríguez, destacado intérprete, pedagogo y compositor villaclareño con más de cinco décadas de trayectoria.

El evento rendirá homenaje a la música latinoamericana, en reconocimiento a su diversidad cultural y aporte al repertorio guitarrístico universal, explicaron los directivos de Cneart en sus redes sociales.

La cita busca resaltar la influencia de este patrimonio en la formación integral de los intérpretes y en la consolidación de una identidad musical propia de la región.

Podrán participar alumnos de tercero a sexto año de las escuelas de nivel elemental de todo el país, quienes deberán superar dos fases eliminatorias con repertorios que incluyen estudios de Leo Brouwer, obras del Renacimiento o Barroco, piezas latinoamericanas, cubanas y composiciones de los períodos Clásico, Romántico o Contemporáneo.

El jurado estará integrado por reconocidos profesionales del ámbito guitarrístico nacional y de otras manifestaciones musicales; su fallo será definitivo e inapelable, precisó la convocatoria.

Los interesados deberán formalizar su inscripción antes del 10 de marzo mediante correo electrónico o la red social WhatsAp