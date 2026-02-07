Cuba modifica sistema de transporte por contingencia energética

Ómnibus Diana

Desde este sábado Cuba aplicará varias medidas en el sistema de transporte para enfrentar la crisis energética causada por el Gobierno de Estados Unidos al decidir imponer aranceles a las empresas que envíen petróleo a la isla.

Según informó el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez, la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, afecta a todas las áreas y algunas de las modificaciones convenidas ya fueron aplicadas, en tanto otras serán establecidas de manera paulatina.

Durante una comparecencia en el programa de la televisión cubana Mesa Redonda, Rodríguez aseguró que se priorizarán las operaciones portuarias o aéreas para garantizar el arribo de alimentos, combustibles e insumos médicos, además de las exportaciones.

También, especificó la víspera, que se mantendrán los vuelos nacionales e internacionales «de acuerdo con la disponibilidad de las aerolíneas».

Informó, igualmente, que la transportación de los colaboradores está organizada de manera que pueda aprovecharse el poco combustible disponible y adelantó detalles del programa coordinado con los ministerios de Educación y Educación Superior para asegurar el traslado de estudiantes y profesores.

Rodríguez subrayó que los ajustes implican disminuciones de los fletes y, por tanto, la suspensión de eventos nacionales.

Acerca del transporte marítimo entre Batabanó (sur occidental) y Nueva Gerona (Isla de la Juventud), dijo que las embarcaciones disponibles navegarán únicamente los martes y sábados, y tendrá asociado un servicio hacia Pinar del Río, por ómnibus, y al resto de las provincias, vía ferrocarril.

Precisamente, señaló que los trenes de pasajeros prestarán servicio cada ocho días, en lugar de cada cuatro, cómo era su frecuencia últimamente.

En los días sin viaje, apuntó, se organizarán transportaciones vinculadas al traslado de profesores y estudiantes que retornen a sus viviendas, modalidad prevista para comenzar mañana.

Según comentó en el programa televisivo, está proyectado suspender las listas de espera, reducir la cantidad de destinos de la empresa Ómnibus Nacionales, mantener las salidas diarias desde La Habana hacia las capitales de provincia provinciales y, en días alternos, hasta Baracoa (Guantánamo, oriente cubano).

El servicio de Medibus, que son traslados por ómnibus nacionales, interprovinciales y también locales en función de los tratamientos médicos, se mantiene, aseveró.

Respecto al transporte público en esta capital, notificó que todavía no está definido cómo serán organizadas las rutas y anunció el pronto inicio de un sistema para trasladar a los médicos.

Por otra parte, hizo énfasis en que ya están diseñadas medidas orientadas a evitar el aumento del valor de los pasajes de los servicios privados y ayudar al traslado de pasajeros en los principales puntos de embarque.

Junto al viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva y titulares de otras carteras, el ministro de Transporte compareció en la Mesa Redonda, dedicada a informar acerca de las medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar la crisis energética.