Desde Cienfuegos este 1 de Mayo, mensaje de unidad, paz y defensa de la Patria

Miles de trabajadores junto a sus familias, estudiantes y jóvenes se dieron cita en la Plaza de Actos y áreas del Malecón de la ciudad de Cienfuegos en un masivo desfile este Primero de Mayo.

Bajo el lema central «La Patria se defiende», se realizó esta convocatoria donde una amplia representación del pueblo cienfueguero mostró su unidad y patriotismo, y ratificó el compromiso con la paz y la soberanía nacional.

Integrantes de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños encabezaron el desfile como reconocimiento a la obtención de la sede del acto nacional por el Día del Campesino, el venidero 17 de Mayo.

La participación del movimiento sindical inició con el Sindicato de Energía y Minas, sector que destaca por el esfuerzo de los trabajadores de la central termoeléctrica «Carlos Manuel de Céspedes», una de las industrias claves en la generación eléctrica en el país, y de colectivos que aportan al cambio de matriz energética en la nación.

Un bloque con banderas cubanas y diversas iniciativas de las más jóvenes generaciones resultó el colofón de la marcha.

En las palabras centrales, Anay Morera Guillén, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia de Cienfuegos, destacó la voluntad de la clase obrera para enfrentar las limitaciones materiales que dañan la economía y restringen las capacidades productivas.

#1rodeMayoEnCuba🇨🇺 – El mensaje se escucha alto y claro: ¡No vamos a entregar la soberanía! #LaPatriaSeDefiende pic.twitter.com/OZCOTtx64f — Perlavisión TV (@PerlavisionTV) May 1, 2026

«Este Primero de Mayo será histórico, nos permite demostrar que en medio de las dificultades no nos detenemos, resistimos y vencemos. Los trabajadores y el pueblo cienfueguero nunca fallarán, vamos por más victorias», reafirmó la dirigente sindical.

José Ramón Monteagudo Ruíz, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; Walter Baluja García, ministro de Educación Superior, y Marta Cano Pérez, miembro del secretariado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte acompañaron a los cienfuegueros en esta histórica celebración.

Este Primero de Mayo sirve, además, para honrar el legado del líder de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz en el año del centenario de su natalicio, unido a la firme decisión de cumplir el concepto de Revolución, que diera a conocer hace hoy justamente 26 años.

La víspera, trabajadores, dirigentes sindicales y colectivos fueron reconocidos por su trayectoria laboral.

En días recientes, acontecieron jornadas de trabajo voluntario y la iniciativa Mi firma por la Patria, como una muestra inequívoca de la determinación del pueblo para defender su soberanía.