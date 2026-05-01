Marifélix gana una medalla de cada color en Panamericano de pesas

La cienfueguera se colgó el título en envión, plata en biatlón y bronce en arranque, al cierre del certamen organizado en Panamá. /Fotos: Jit Deportes

La cienfueguera Marifélix Sarría, de la división de más de 86 kilogramos, conquistó hoy tres medallas, una de cada color, en el Campeonato Panamericano de pesas que se disputó en Panamá.

En la plataforma del Centro de Entrenamiento Tierra de Campeones Atheyna Bylon, la antillana firmó una faena de precisión al asegurar el bronce en el arranque (119 kg), oro en el envión (161 kg) y plata en el total (280 kg), a solo un kilogramo del título absoluto.

Sarría construyó su podio intento a intento, con una secuencia impecable de 114, 117 y 119 kilogramos en el arranque, registro que la situó entre las tres mejores de un cuadro dominado por la ecuatoriana Liseth Ayoví (121 kg) y la venezolana Naryury Pérez (120 kg), dueñas del oro y la plata, respectivamente.

En el envión, la cubana impuso autoridad con 161 kilogramos para escalar a lo más alto del podio, aunque en el total olímpico (280 kg) cedió por la mínima diferencia ante Ayoví (281 kg), en un cierre que se definió como un duelo de nervios y exactitud técnica.

El certamen reunió a la élite regional en 16 divisiones y concedió puntos clasificatorios hacia eventos internacionales de primer nivel, además de validar marcas rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

La delegación cubana ya había dejado señales de su consistencia el pasado lunes con la actuación del guantanamero Otto Oñate, autor de tres medallas de plata y récord nacional en el total (277 kg), tras levantar 122 en arranque y 155 en envión, solo superado por el estadounidense Gabriel Chumm.

Así, entre hierros que crujen y silencios tensos antes del alzamiento, Panamá 2026 dibujó un mapa de fuerzas donde Cuba sigue marcando territorio, sostenida en la técnica y el carácter de sus pesistas.