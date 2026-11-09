El fútbol comunitario en Cienfuegos: Pueblo Griffo, cantera que sigue dando frutos

La práctica del fútbol en Cienfuegos, después de reinar otrora como cuna de este deporte en el territorio, ha ganado protagonismo en otros asentamientos de la capital provincial.

Desde hace más de dos décadas, Abel Sarria Águila se desempeña como entrenador de fútbol en el consejo popular de Pueblo Griffo, en la ciudad de Cienfuegos. Allí, de lunes a viernes en las tardes y los fines de semana, imparte los elementos básicos del deporte a los infantes que llegan de la escuela primaria Armando Mestre, de este asentamiento, y de otros de la capital provincial y un poquito más allá. Sobre el trabajo que realiza, sus resultados y expectativas comentan el preparador y sus pupilos.

Abel Sarria Águila, entrenador de fútbol de Pueblo Griffo, plantea que el convenio INDER-MINED ha sido muy bueno, sobre todo por la comprensión hacia el deporte de la directora de la escuela y todos los profesores. Y no solo del fútbol: aquí en la escuela Armando Mestre se practican otros cinco deportes con resultados y con aportes a la escuela de alto rendimiento de la provincia.

En tanto, Marco García Morffi, atleta, confiesa que lleva tres años practicando fútbol con el profesor Abel y que este les ha ayudado mucho: «ya nosotros llegamos a ser subcampeones de la Copa Marineritos de la provincia de Cienfuegos y nos estamos preparando para ganarla este año».

Por su parte, Xivián Leonard López, atleta de Pueblo Griffo, manifestó que sus pretensiones son llegar a ser un gran futbolista y representar a su provincia y al país en eventos nacionales y foráneos.

Del área comunitaria de Pueblo Griffo no son pocos los futbolistas que han llegado a equipos provinciales y nacionales en los últimos 25 años, teniendo como protagonistas a Abel Sarria Águila y otros preparadores.