Cienfuegos reina en la esgrima de la categoría escolar

Cienfuegos se consolidó como potencia de la esgrima de la categoría escolar y Santiago de Cuba lo hizo entre juveniles durante los 61 Juegos Escolares Nacionales celebrados en la Eide Mártires de Barbados, de La Habana.

La delegación capitalina alcanzó el primer lugar con un total de 43.90 puntos, resultado de una actuación integral que combinó excelencia deportiva, técnica, alta efectividad y nueve medallas (3-6-0).

La provincia sureña dominó seguida de Villa Clara (39.76), y Santiago de Cuba, con 32.76 unidades, se ubicó en el tercer puesto.

La Habana, anfitriona del evento, quedó en cuarto lugar y a continuación se ubicaron Las Tunas, Sancti Spíritus, Granma, Camagüey, Matanzas y Holguín. En los últimos puestos quedaron Pinar del Río, Guantánamo y Ciego de Ávila, con desempeños discretos.

La atleta más destacada fue María Carla Palomo García, representante de Las Tunas y formada en la Eide Carlos Leiva, de ese territorio.

El reconocimiento al árbitro más sobresaliente fue para Odalis Gorguet Simeón, de Santiago de Cuba, por su profesionalismo, imparcialidad y dominio de las reglas, elementos esenciales para el éxito del evento.

JUVENILES

Santiago de Cuba se coronó en la categoría juvenil de esgrima de los Juegos Escolares Nacionales 2025, con 39.00 puntos, gracias a su dominio deportivo y la obtención de siete medallas (2-2-3). Cienfuegos le siguió con 37.27 unidades, destacando por su efectividad y once preseas que consolidaron su segundo lugar.

Matanzas y Holguín protagonizaron una cerrada disputa por el tercer puesto, con 27.67 y 27.38 puntos respectivamente, mientras La Habana cerró el grupo de avanzada con 17.73 unidades. El resto de las provincias mostró esfuerzos valiosos, aunque con menor impacto en el medallero y la efectividad.

La atleta más destacada en la categoría juvenil fue Luisa Loliet Zamora Miranda, representante de Santiago de Cuba, quien demostró talento y disciplina en cada combate. Miguel Savón, de Villa Clara, fue árbitro más destacado.