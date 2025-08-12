Asunción 2025: Abanderada de Cuba aporta el primer oro (📹)

Llegó con la judoca artemiseña Dayanara Curbelo (+78 kg). También hubo plata de Naysdel Cardoso (90 kg) y bronce de Lisrialis González (78 kg)

La judoca artemiseña Dayanara Curbelo (+78 kg) aportó hoy la primera medalla de oro de la delegación cubana que interviene en los II Juegos Panamericanos Júnior.

En la final, sus halones y agarres de solapa resultaron muy fuertes para la chilena Kharla Casas, a quien superó por descalificación.

«Apoyé mi estrategia en mucho trabajo de kumi y técnicas de pierna, que son las que mejor utilizo. Estuve siempre decidida a buscar el ataque. Mañana vamos por una medalla en el torneo por equipos», comentó Curbelo a medios cubanos.

Jornada de provecho

El “recital” cubano este martes también dejó la primera presea de plata para la delegación de la Isla, conseguida por el judoca habanero Naysdel Cardoso (90 kg), quien cedió en la final por ippon ante el brasileño Jesse Barbosa.

«No estoy conforme con mi resultado porque pienso que pude dar un poco más. El trabajo me falló en el ne-waza, pero he adquirido experiencia para próximos eventos internacionales», explicó Cardoso.

La tercera medalla del judo llegó con los agarres de Lisrialis González (78 kg), que obtuvo bronce al vencer por descalificación a la dominicana Yhoseli Matos.

González llevó durante todo el tiempo el ritmo del combate, no cedió nada, mantuvo la postura e hizo mayores intentos por combatir en cualquier espacio del tatami.

Este miércoles se disputará el torneo por equipos y Cuba aspira a colarse en el podio de premiaciones. Los cubanos debutarán contra la escuadra de Paraguay, a la cual deben derrotar sin contratiempos. (✍️ José Luis López Sado, enviado especial)