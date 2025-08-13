Frases legendarias de Fidel Castro (+ Fotos y Video)

El líder de la Revolución Cubana Fidel Alejandro Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en Birán, antigua provincia cubana de Oriente.

En ocasión del aniversario 99 de su natalicio, desde Cubadebate y el Sitio Fidel Soldado de las Ideas compartimos algunas de las frases más significativas que recogen el espíritu de su pensamiento, las cuales trascienden el tiempo como un legado para las futuras generaciones.

Alegato de autodefensa en el juicio que se le realiza por el ataque al cuartel Moncada, el 16 de octubre de 1953:

“Condenadme, no importa, la historia me absolverá.”

Palabras pronunciadas en el Parque Céspedes, de Santiago de Cuba, el 1ro de enero de 1959:

“La Revolución empieza ahora, la Revolución no será una tarea fácil, la Revolución será una empresa dura y llena de peligros.”

——————-

Palabras pronunciadas a su llegada a la Habana, en Ciudad Libertad, el 8 de enero de 1959:

“Creo que es este un momento decisivo de nuestra historia: la tiranía ha sido derrocada. La alegría es inmensa. Y sin embargo, queda mucho por hacer todavía. No nos engañamos creyendo que en lo adelante todo será fácil; quizás en lo adelante todo sea más difícil.”

——————–

Palabras pronunciadas durante las honras fúnebres a las víctimas de la explosión del barco belga La Coubre, el 5 de marzo de 1960:

“Solo que ahora libertad quiere decir algo más todavía: libertad quiere decir patria. Y la disyuntiva nuestra sería Patria o Muerte. ¡Patria o muerte!”

——————————-

Palabras pronunciadas ante las Naciones Unidas, septiembre de 1960:

“Cese la filosofía del despojo y cesará la filosofía de la guerra.”

——————————

Palabras pronunciadas durante las honras fúnebres a las víctimas de los bombardeos previos a la invasión por Playa Larga y Playa Girón y proclama el carácter socialista de la Revolución, el 16 de abril de 1961:

“Esta es la Revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes. Y por esta Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, estamos dispuestos a dar la vida.”

—————————-

Palabras pronunciadas en la velada solemne en memoria del comandante Ernesto Che Guevara, el 18 de octubre de 1967:

“Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole: ¡Que sean como el Che! Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir: ¡Que sean como el Che! Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación: ¡Queremos que se eduquen en el espíritu del Che! Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece al futuro, ¡de corazón digo que ese modelo sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che! Si queremos expresar cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios: ¡Queremos que sean como el Che!”

—————————–

Palabras pronunciadas durante las honras fúnebres a las víctimas del sabotaje del avión de Cubana en Barbados, el 15 de octubre de 1976:

“No podemos decir que el dolor se comparte. El dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. ¡Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla!”

—————————————–

Palabras pronunciadas en la Sesión inaugural de la VI Conferencia Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, el 3 de septiembre de 1979:

“En las relaciones internacionales practicamos nuestra solidaridad con hechos, no con bellas palabras.”

———————————————

Palabras pronunciadas durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, el 12 de junio de 1992:

“Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre. (…) Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. (…) Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo.”

——————————————–

Palabras pronunciadas en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, durante la toma de posesión del presidente Hugo Chávez Frías en Caracas, el 3 de febrero de 1999:

“Una revolución solo puede ser hija de la cultura y de las ideas.”

———————————————-

Mensaje al Pueblo de Cuba, el 18 de febrero de 2008:

“Deseo solo combatir como un soldado de las ideas. Seguiré escribiendo bajo el título “Reflexiones del compañero Fidel”. Será un arma más del arsenal con la cual se podrá contar. Tal vez mi voz se escuche. Seré cuidadoso.”

——————————————–

Discurso pronunciado en la clausura del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba. La Habana, 19 de abril de 2016:

“Pronto deberé cumplir 90 años, nunca se me habría ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo; fue capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos.”

——————————–

El 1 de mayo de 2000 en la Plaza de la Revolución José Martí, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz dio a conocer el Concepto de Revolución. Definición convertida a partir de ese momento en brújula de la labor patriótica de todo el pueblo y que resume en su esencia la historia pasada, presente y sobre todo futura de la nación cubana:

“Revolución es sentido del momento histórico; es cambiar todo lo que debe ser cambiado; es igualdad y libertad plenas; es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos; es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos; es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional; es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio; es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo; es luchar con audacia, inteligencia y realismo; es no mentir jamás ni violar principios éticos; es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.”