El incendio ocurrido este lunes en la sala 8A del hospital general universitario Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfuegos, fue rápidamente controlado y no causó víctimas ni daños a los pacientes.

El incidente de pequeña magnitud se originó aproximadamente a las 9:00 a.m. en el cuarto eléctrico de la sala de cuidados especiales perinatales. El fuego involucró cables eléctricos e interruptores, y en su extinción participaron el personal de mantenimiento y los bomberos, que actuaron de inmediato en la zona afectada.

La causa del incendio fue un sobrecalentamiento, de acuerdo con las primeras investigaciones. Cinco calentadores de agua conectados en la misma línea saturaron los cables de la sala y provocaron el corte y la quemadura de las protecciones en el registro eléctrico.

Solo se reportaron daños en el cableado eléctrico, sin afectaciones a las pertenencias de las pacientes.

En el momento del siniestro había 26 gestantes y tres puérperas ingresadas. Todas fueron reubicadas en otras salas como medida de seguridad y permanecen bajo atención médica.

Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, resaltó la actuación tanto del personal de la institución y del cuerpo de bomberos. «Excelente respuesta institucional e integral en nuestro Hospital Gustavo Alderegía Lima: Ante el incendio en un cuarto de controles eléctricos se activaron de inmediato los protocolos y las pacientes de la sala 8A (Perinatología) se evacuaron para otras salas seguras, funcionaron los extintores de fuego y demás elementos del mural contra incendios y la respuesta de los bomberos fue inmediata. No hubo lesionados, ni pérdidas humanas y ya se trabaja en el restablecimiento del lugar dañado. Nos asustamos, pero ya todo está en orden y no hubo consecuencias superiores gracias a las fortalezas del equipo de trabajo en nuestra institución hospitalaria», escribió el dirigente en su cuenta en la red social Facebook.

En abril de este año, otro incendio, pero de mayor magnitud se registró en el sótano de este hospital.