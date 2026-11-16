La XXVIII Feria Internacional de Artesanía (Fiart 2026) abrirá sus puertas en La Habana del cuatro al 20 de diciembre, con la confirmación de participantes tanto nacionales como extranjeros. El evento, organizado por el Fondo Cubano de Bienes Culturales (Fcbc), estará dedicado este año a la oriental provincia Holguín.

Bajo el lema Arte, Utilidad y Oficio, reconocerá la riqueza cultural y las tradiciones artesanales del territorio oriental, así como el talento de sus creadores en diversas manifestaciones y técnicas del trabajo artesanal.

Durante 17 días, Fiart 2026 propiciará en la Estación Cultural de Línea, ubicada en la zona de El Vedado, un espacio de encuentro, intercambio y promoción de la artesanía.

Allí participarán artesanos, artistas y expositores que compartirán sus creaciones con el público habanero y visitantes extranjeros, subrayó el FCBC en redes sociales.

Como plataforma para visibilizar la diversidad de la artesanía cubana, la cita trasciende su condición de espacio expositivo y comercial para constituirse en una de las principales vías de promoción, reconocimiento y desarrollo de la creación artesanal en Cuba.

Desde su surgimiento, Fiart ha contribuido a preservar los saberes tradicionales, estimular la continuidad de los oficios y favorecer su renovación mediante nuevas propuestas estéticas y funcionales.

El encuentro favorece además el acercamiento entre las expresiones tradicionales y las nuevas propuestas de creación, al tiempo que protege y visibiliza el patrimonio material e inmaterial asociado a técnicas, materiales y prácticas transmitidas entre generaciones.