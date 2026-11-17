El capítulo Gentilicios, de la teleserie infantil Palabras viajeras, escrita por el periodista Cristian Martínez González y estrenada en la televisión cubana en agosto de 2026, ha sido nominado a los Premios TAL —el principal reconocimiento a lo mejor de la televisión pública en América Latina— en la categoría de animación.

Esta constituye la opera prima de Martínez en su labor como guionista para niños. Con dichos animados, invita a los pequeños de casa a recorrer, en apenas cinco minutos, los caminos de la lengua española. De la mano de una curiosa lupa, los infantes podrán viajar en el tiempo hasta la Edad Media para conocer el origen de la letra ñ, además de visitar varios continentes detrás de algunos gentilicios curiosos y desempolvar la historia del abecedario, entre otras aventuras.

En la decimocuarta edición del premio, compiten 224 propuestas en más de veinte categorías en representación de 53 canales y 14 países. Gentilicios se presentó al galardón por iniciativa del Departamento de Infantiles del canal Cubavisión.

Como en casi todas las obras humanas, el resultado del trabajo no es exclusivo de una sola persona: en este caso, intervinieron en su elaboración muchas manos, pero destacaron, sin dudas, las de Mavis Mustelier en la dirección y de Elaine Hernández en la edición, así como las de Maribel Abreu, con su oportuno impulso desde su labor como directora asistente, y los Estudios Animación.