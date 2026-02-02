Programa Materno Infantil: avances y retos en la provincia de Cienfuegos

El 2025 cerró con resultados alentadores para el Programa Materno Infantil (PÂMI) en Cienfuegos, trascendió en la emisión del pasado 30 de enero del espacio Aquí el pueblo, transmitido por Radio Ciudad del Mar.

La doctora Layrí García Ríos, directora de la Dirección General de Salud en la provincia, informó que el territorio sureño alcanzó el pasado año una tasa de mortalidad infantil de 5.2 por cada mil nacidos vivos, la tercera mejor del país y mantuvo en cero la mortalidad por malformaciones congénitas.

Las inversiones del sector incluyeron la rehabilitación de salas vinculadas al PAMI y mejoras en el servicio de neonatología, mientras en el hogar materno de Cumanayagua inició un proceso de ampliación de capacidades que permitirá contar con más de 30 camas, y en el del reparto de Punta Gorda en la capital provincial, ejecutaron reparaciones en varios de sus locales.

Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, señaló que estos logros reflejan el esfuerzo conjunto de los profesionales e instituciones de la Salud, el apoyo gubernamental y la participación de otros organismos y organizaciones como Educación, la Federación de Mujeres Cubanas y la Unión de Jóvenes Comunistas.

Jorge Rodríguez, director provincial de Trabajo y Seguridad Social, mencionó que atienden con prioridad a las 987 embarazadas registradas actualmente, a las cuales se les ha entregado el módulo de cuna y colchón, además de otros recursos necesarios para su bienestar y el del futuro bebé. Añadió que están atentos a las gestantes en situación de vulnerabilidad y son protegidos en la provincia más de dos mil 200 niños que tienen bajo peso.

A pesar de los avances, persisten retos importantes teniendo en cuenta la tendencia del envejecimiento poblacional y la disminución de la natalidad, que se evidenció en 63 nacimientos menos respecto al año anterior.

La doctora Lisbel Aguilar Lezcano, asesora del PAMI en la Dirección General de Salud, mencionó entre los desafíos prevenir el embarazo en la adolescencia, atender a mujeres con enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente la hipertensión, que representa un riesgo obstétrico significativo; evitar las lesiones no intencionales en las embarazadas; disminuir el bajo peso al nacer; el seguimiento a la salud gestacional y fundamentalmente la restricción del crecimiento intrauterino, aprovechar más los hogares maternos y fomentar la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes, como recomiendan la Organización Mundial de Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

«A pesar de las dificultades económicas y de recursos, el compromiso del sector de la salud y de las organizaciones comunitarias es seguir trabajando por resultados superiores y garantizar una mejor calidad de vida para las madres, los niños y las familias cienfuegueras», ratificó Aguilar Lezcano.