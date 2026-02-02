Madrugada notablemente fría en gran parte del país

Aguada de Pasajeros y Cienfuegos entre los registros más bajos de la última madrugada

Cuba y mares adyacentes continúan bajo la marcada influencia de las altas presiones migratorias. Este sistema tiene asociada una masa de aire muy fría y seca de origen ártica que durante la madrugada se estuvo combinando con otros factores como la debilidad del viento y la poca nubosidad, favoreciendo los procesos de irradiación nocturna.

Esta situación propició un marcado descenso de las temperaturas mínimas, generando una madrugada muy fría en todo el país con valores entre 11 y 14 grados Celsius y resultó notablemente fría en localidades del interior, con un total de 28 estaciones meteorológicas por debajo de los 10.0 grados Celsius.

En la siguiente tabla se recogen los datos de temperatura mínima más significativas:

En la región oriental destacan tres registros de temperatura mínima de interés, 6.8 grados Celsius en Jucarito (Granma), 7.6 grados Celsius en el Aeropuerto Internacional Frank País García de Holguín y 7.8 grados Celsius en Veguitas (Granma).

Durante el día de hoy continuarán las marcadas condiciones invernales en el territorio cubano, con máximas entre 18 y 21 grados Celsius, llegando hasta los 23 grados Celsius en el sur oriental. (Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología)