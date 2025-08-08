Tren Cienfuegos-Santa Clara en etapa estival

Durante el mes de agosto continuará la prestación de servicio el tren playero que circula desde la ciudad de Santa Clara hacia Cienfuegos, gracias a una iniciativa de la Empresa Ferrocarriles del Centro.
Yulexis Moreno Manzur, director general de la entidad en Cienfuegos, explicó que ese medio de transporte arriba a la estación perlasureña a las 9:00 de la mañana, horario que mantendrá los viernes, sábados y domingos, en el último período de la etapa estival.
En estas jornadas regresa a las 5:30 de la tarde , con un costo del pasaje de 50.00 pesos en moneda nacional para los adultos, y la mitad de esa cifra para los menores, destacó el funcionario.