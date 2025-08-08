Perlavisión

Tren Cienfuegos-Santa Clara en etapa estival

PorGeysi Rosell Cuellar

Ago 8, 2025
Durante el mes de agosto continuará la prestación de servicio el tren playero que circula desde la ciudad de Santa Clara hacia Cienfuegos, gracias a una iniciativa de la Empresa Ferrocarriles del Centro.

Yulexis Moreno Manzur, director general de la entidad en Cienfuegos, explicó que ese medio de transporte arriba a la estación perlasureña a las 9:00 de la mañana, horario que mantendrá los viernes, sábados y domingos, en el último período de la etapa estival.

En estas jornadas regresa a las 5:30 de la tarde , con un costo del pasaje de 50.00 pesos en moneda nacional para los adultos, y la mitad de esa cifra para los menores, destacó el funcionario.

