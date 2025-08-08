Perlavisión

Tromba marina en Malecón habanero

PorPrensa Latina

Ago 8, 2025 #malecón, #tromba marina

Una imponente tromba marina fue avistada este viernes frente al malecón habanero, provocando asombro entre los capitalinos y activando alertas por su potencial peligrosidad.

El fenómeno meteorológico, conocido también como manga de agua, se desarrolló cerca del mediodía sobre las cálidas aguas, en medio de nubes densas y cielo encapotado. Su embudo descendente, de notable intensidad visual, conectó brevemente el mar con las nubes, generando un espectáculo tan hermoso como inquietante.

Las trombas marinas, aunque similares en forma a los tornados, se forman generalmente en aguas tropicales o subtropicales y suelen tener una duración corta. No obstante, pueden representar un serio peligro para embarcaciones, bañistas e infraestructuras costeras si llegan a tocar tierra.

Testigos captaron imágenes del fenómeno desde distintos puntos de la ciudad, evidenciando su cercanía a zonas urbanas densamente pobladas. La capital amaneció con altas temperaturas, humedad y una atmósfera inestable, condiciones que favorecen la formación de este tipo de eventos. Aunque la tromba se disipó sin consecuencias mayores, su aparición es un recordatorio de la fuerza natural que puede manifestarse a escasos metros del litoral habanero.

