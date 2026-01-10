Cienfuegos se prepara en el Día Nacional de la Defensa

Perfeccionar la labor de los órganos de dirección y mando del territorio bajo la concepción estratégica de guerra de todo el pueblo, devino este sábado objetivo principal de otra jornada de preparación, hoy durante la realización del Día Nacional de la Defensa.

Yadira Pérez Negrín, Presidenta del Consejo de Defensa del municipio cabecera, encabezó las actividades de instrucción, dirigidas a elevar la preparación y fortalecer la capacidad de respuesta ante una agresión armada.

Participaron los diferentes grupos y subgrupos de trabajo, así como pobladores de la demarcación cabecera, quienes desarrollaron habilidades en el ejercicio del tiro, desplazamiento en el terreno y la comprobación de los sistemas de transporte y comunicaciones.

Varios de los participantes consultados por este equipo de prensa, coincidieron en apuntar que ante la creciente euforia hegemonista de la actual administración de los Estados Unidos y la posibilidad real de una embestida contra el país, es imprescindible elevar la capacidad de respuesta.

Por ello el adiestramiento popular es esencial para una organización eficaz que garantice la disposición combativa y el cumplimiento de las misiones planificadas bajo la concepción de guerra de todo el pueblo.

En cada Zona de Defensa, en cada cuadra debe primar el sentimiento patrio. ¡El barrio tiene que ser una trinchera que resguarde las conquistas de la Revolución!