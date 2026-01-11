Cuba defiende derechos de su gobierno sin interferencias de EE.UU.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, defendió la transparencia y el derecho de su gobierno en las relaciones internacionales y criticó a la administración estadounidense por prácticas contrarias, incluida la coerción militar.

A través de su cuenta en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, afirmó que su país no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país.

En contraparte, destacó que “a diferencia de #EEUU, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados”.

En la publicación de este domingo, Rodríguez defendió que la nación caribeña tiene la potestad absoluta a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo y que ejercen su propio derecho a desarrollar sus relaciones comerciales, “sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de EEUU”, añadió.

En tal sentido, señaló que “EEUU se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero”.

El derecho y la justicia están de parte de Cuba, concluyó el titular de Relaciones Exteriores de la nación caribeña.