Autoridades cubanas han reaccionado este domingo a las nuevas declaraciones del presidente Donald Trump, quien hoy instó a la isla a sentarse a negociar «antes de que sea demasiado tarde», aseverando que ya no recibirá petróleo ni dinero de Venezuela.

En respuesta a las amenazas del mandatario estadounidense contra el país, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recordó en un mensaje en sus perfiles en redes sociales que «no tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas (…) Quienes hoy drenan histéricos (su odio) contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político.

Cuba «es agredida por EE.UU. hace 66 años», y estamos dispuestos a «defender a la Patria hasta la última gota de sangre», comentó el también Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Declaraciones de Bruno Rodríguez

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo en su cuenta de X. «A diferencia de EE.UU., no tenemos un Gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados».

Rodríguez Parrilla explicó que Cuba «tiene absoluto derecho» a importar combustible desde los mercados «dispuestos a exportarlo», además de ejercer su derecho a desarrollar sus relaciones comerciales «sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU.» «El derecho y la justicia están de parte de Cuba», recordó.

Al mismo tiempo, el canciller acusó a Washington de comportarse como un «hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero».

Al propio tiempo, Rodríguez se pronunció sobre las acusaciones de Trump de que La Habana recibía «grandes cantidades» de petróleo desde Venezuela a cambio de proporcionar servicios de seguridad. «Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país», enfatizó.

En paralelo, Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores, afirmó que las declaraciones de Trump también amenazan «la paz, la seguridad y el bienestar de su propio pueblo, con prácticas fascistas de represión y abuso».

Amenazas de Trump

Previamente, el mandatario estadounidense escribió en sus redes sociales: «No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero! Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde».

En su declaración, contextualizó y justificó esta medida afirmando: «Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no más!».

«Ahora Venezuela cuenta con Estados Unidos, el Ejército más poderoso del mundo (¡por mucho!) para protegerla, y la protegeremos», proclamó.

Presiones crecientes contra Cuba

Tras la agresión militar de EE.UU. contra Venezuela, que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, la Administración de Trump ha incrementado las amenazas contra la isla caribeña.

El mandatario afirmó que «entrar y destrozar» Cuba podría ser la única opción que queda para forzar un cambio. En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró durante un encuentro con ejecutivos petroleros que las autoridades cubanas han optado por «tener control político sobre el pueblo antes que una economía que funcione».

El bloqueo contra Cuba

Las amenazas de Trump tienen lugar en medio del recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene EE.UU. sobre Cuba desde hace más de seis décadas bajo la alegación de que el Gobierno cubano debía compensar los bienes de ciudadanos estadounidenses que habían sido nacionalizados durante la Revolución socialista.

Pero el cerco, que afecta gravemente a la economía del país, no solo se sostiene hasta hoy, sino que además fue reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca.

En la actualidad, prácticamente todos los países en el mundo condenan el bloqueo. Asimismo, la Asamblea General de la ONU también se ha pronunciado en decenas de ocasiones en contra de estas políticas.