El FC Barcelona se corona campeón de la Supercopa de España

En otro clásico de clásicos el FC Barcelona venció 3-2 al Real Madrid y se hizo con el título de la Supercopa de España, celebrada este domingo en el estadio King Abdullah Sports City, de Jeddah, Arabia Saudita.

El marcador se movió primero a los 36 minutos, con gol de Raphinha, pero Vinicius igualó rápidamente en el 45+1. En el largo descuento del primer tiempo, Lewandowski volvió a adelantar al Barcelona en el 45+3, y Gonzalo respondió para ‘los blancos’ en el 45+5. Ya en la segunda mitad, Raphinha completó su doblete en el 73, lo que le valió el premio MVP (Most Valuable Player, Jugador Más Valioso en español) de la final.

Con este título, el Barcelona suma su cuarto trofeo bajo la dirección de Hansi Flick, consolida su condición de mejor equipo de España y encadena tres victorias consecutivas ante el Real Madrid en finales, consolidando su superioridad en los encuentros decisivos.

Es la 16.ª ocasión en que el conjunto catalán se corona campeón de esta instancia, lo que lo convierte en el equipo más exitoso en la historia de la Supercopa.