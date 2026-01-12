CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90 ?

Venezuela ratificó este domingo sus lazos históricos con Cuba, cimentados en la hermandad, solidaridad y cooperación, ante las abiertas amenazas de la Casa Blanca contra isla caribeña, a la cual somete a un bloqueo de más de seis décadas.

“La República Bolivariana de Venezuela ratifica su postura histórica en el marco de las relaciones con la República de Cuba, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional, al libre ejercicio de la autodeterminación y de la soberanía nacional”, destaca un comunicado oficial.

La relación entre la República Bolivariana de Venezuela con el Caribe y la República de Cuba se ha cimentado históricamente en la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad, destaca la declaración del gobierno venezolano.

#Comunicado 📢 La República Bolivariana de Venezuela ratifica su postura histórica en el marco de las relaciones con la República de Cuba, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional, al libre ejercicio de la autodeterminación y de la soberanía… pic.twitter.com/MdOCLNVNez

— Yvan Gil (@yvangil) January 11, 2026

El documento se conoce después de recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que dejaría a la isla sin productos ni dinero de Venezuela, además de sus amenazas de atacarla directamente.

“Venezuela reafirma que las relaciones internacionales deben regirse por los principios del Derecho Internacional, la no intervención, la igualdad soberana de los Estados y la libre determinación de los pueblos”, subraya el comunicado.

Reiteramos que el diálogo político y diplomático es el único camino para dirimir de manera pacífica controversias de cualquier naturaleza, subrayaron las autoridades del país suramericano en su declaración oficial.

El 3 de enero pasado, tropas norteamericanas, con la participación de 150 naves aéreas, invadieron Venezuela con bombardeos en varias ciudades, incluida Caracas, donde secuestraron al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores.

La acción bélica, además de las destrucciones causadas, dejó un saldo preliminar de 100 muertos, incluidos 32 combatientes internacionalistas cubanos.