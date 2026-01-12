Globos de Oro premian lo mejor del cine y la TV en 2025

El thriller político "Una batalla tras otra" (One Battle After Another), de Paul Thomas Anderson (en el centro), se hizo con cuatro premios, incluido el de mejor comedia o musical. /Foto: AFP vía Getty Images

Sin muchas sorpresas y los galardones repartidos. Así resultó la 83ª edición de los Globos de Oro, que tuvo lugar la noche de este domingo en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California, Estados Unidos).

De acuerdo con el reporte de BBC Mundo, los premios gordos se los llevaron Hamnet, que se proclamó mejor película dramática, y Una batalla tras otra (One Battle After Another), que se alzó como mejor comedia o musical.

Esta última, que es en realidad un thriller político dirigido por el californiano Paul Thomas Anderson, llegó como favorita con nueve nominaciones y fue la que más galardones se llevó a casa con cuatro.

Entre ellas no estuvo el de mejor actor, al que estaba nominado Leonardo DiCaprio.

Ese reconocimiento se lo arrebató Timothée Chalamet por su papel protagonista en Marty Supreme. Con 30 años, se enfila como favorito para los Oscar, cuyas nominaciones se conocerán el 22 de este mismo mes.

Mientras, Sentimental Value, de Joachim Trier, aspiraba a ocho pero solo se hizo con uno: el de mejor actor de reparto para Stellan Skarsgård.

La mejor película de habla no inglesa fue la brasileña O Agente Secreto («El agente secreto»), cuyo protagonista, Wagner Moura, también se llevó a casa el galardón correspondiente.

En las categorías de televisión de estos reconocimientos que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, la ganadora absoluta fue Adolescencia (Adolescence).

A continuación, la lista completa de los ganadores de los Globos de Oro 2025:

En las categorías de cine:

Mejor película dramática: Hamnet, de Chloé Zhao

Mejor película de comedia o musical: One Battle After Another («Una batalla tras otra»), de Paul Thomas Anderson

Mejor actriz, drama: Jessie Buckley, por Hamnet

Mejor actor, drama: Wagner Moura, por O Agente Secreto («El agente secreto»)

Mejor actriz, musical o comedia: Rose Byrne, por If I Had Legs I’d Kick You («Si pudiera, te daría una patada»)

Mejor actor, musical o comedia: Timothée Chalamet, por Marty Supreme

Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor, por One Battle After Another («Una batalla tras otra»)

Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård, por Sentimental Value («Valor sentimental»)

Mejor película de habla no inglesa: O Agente Secreto («El agente secreto»), de Kleber Mendonça Filho

Mejor dirección: Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another («Una batalla tras otra»)

Mejor guion: Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another («Una batalla tras otra»)

Mayor logro cinematográfico de taquilla: Sinners («Los pecadores»)

Mejor película animada: Kpop Demon Hunters («Las guerreras del K-pop»)

Mejor canción: Golden, de Kpop Demon Hunters («Las guerreras del K-pop»)

En las categorías de TV:

Mejor serie limitada: Adolescence («Adolescencia»)

Mejor serie, drama: The Pitt

Mejor serie, musical o comedia: The Studio

Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión: Michelle Williams, por Dying For Sex

Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión: Stephen Graham, por Adolescence («Adolescencia»)

Mejor actriz de serie dramática: Rhea Seehorn, por Pluribus

Mejor actor de serie dramática: Noah Wyle, por The Pitt

Mejor actriz de serie musical o de comedia: Jean Smart, por Hacks

Mejor actor de serie musical o de comedia: Seth Rogen, por The Studio

Mejor actriz de reparto de miniserie, antología o película para televisión: Erin Doherty, por Adolescence («Adolescencia»)

Mejor actor de reparto de miniserie, antología o película para televisión:: Owen Cooper, por Adolescence («Adolescencia»)

Mejor actuación en monólogo de humor: Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)

Mejor pódcast: Good Hang With Amy Poehler (Spotify)