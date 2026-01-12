«Gobierno fascista»: Protestas contra la Administración Trump arrasan Nueva York

Miles de manifestantes salieron el domingo a las calles de Nueva York para protestar contra la Administración de Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), la deportación masiva de inmigrantes y las recientes acciones militares en Venezuela, informan medios locales.

A la movilización se sumaron políticos locales para mostrar su apoyo. «Es una verdadera vergüenza que en 2026 estemos aquí luchando contra un Gobierno fascista», declaró Alexa Avilés, concejala de Brooklyn, entrevistada por The New York Times.

NOW: Huge peaceful anti-ICE protests have broken out in New York City. Americans & MAGA are overwhelmingly turning against Trump and ICE. pic.twitter.com/MfDOf5XAcd — Morgan J. Freeman (@mjfree) January 11, 2026

Durante la protesta, los manifestantes bloquearon el tráfico mientras muchos coreaban: «Donald Trump tiene que irse». En las redes circulan imágenes que muestran a multitudes de protestantes abarrotando las calles de la ciudad.

1000s gather to protest ice in Manhattan ny. pic.twitter.com/nCZkXUepaj — proud jew 🇺🇸 ✡️ (@PhuckYourVax) January 11, 2026

La acción sigue a otras semejantes que se extienden por EE.UU. El detonante de las manifestaciones fue la muerte de Renee Nicole Good, de 37 años, abatida por un agente del ICE a inicios de enero durante una redada antimigratoria en Mineápolis.

El suceso desató una jornada de disturbios y movilizaciones que se concentraron en distintos puntos de la ciudad. Posteriormente, las fuerzas del ICE se desplegaron en la urbe por orden del presidente Donald Trump, quien calificó el incidente de «una cosa horrible».