Avanzan las labores de mantenimiento en el bloque 4 de la Termoeléctrica de Cienfuegos

Trabajadores de la Central Termoeléctrica de Cienfuegos Carlos Manuel de Céspedes, durante los trabajos de mantenimiento a las unidades 3 y 4. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.

Las labores de mantenimiento en el bloque 4 de la Empresa Termoeléctrica de Cienfuegos avanzan según el cronograma previsto, con la ejecución de pruebas técnicas esenciales que garantizan la confiabilidad y eficiencia del sistema una vez reincorporado al Sistema Electroenergético Nacional.

De acuerdo con los especialistas de la planta, el proceso se encuentra actualmente en la etapa de pruebas de equipos y sistemas, luego de completarse de forma satisfactoria la prueba hidráulica inicial.

Entre las acciones más recientes destacan el montaje de los elementos de sujeción y de intercambio térmico dentro del horno de la caldera, así como la verificación de la integridad de los componentes principales.

En el área de turbina, se completó el flushing del sistema de aceite, se colocó el equipo en modo girador y se dieron los primeros pasos para la realización de pruebas estáticas, dirigidas a asegurar el correcto funcionamiento del sistema de regulación.

Según los reportes técnicos, gran parte de los equipos auxiliares fueron comprobados y se pusieron en funcionamiento, tras la prueba hidráulica, los sistemas de condensado y de agua de alimentación.

Actualmente, se gestiona la prueba de sincronismo a través de la OBE Santa Clara 220 kV, con el objetivo de verificar la coordinación de los sistemas eléctricos y completar el chequeo integral de los montajes realizados en la sala de control de 6 kV Cte Cmc.

Estos trabajos forman parte del programa nacional de mantenimiento a las principales unidades generadoras del país, enfocado en elevar la estabilidad del sistema electroenergético y la eficiencia de las operaciones de cara a la actual etapa de alta demanda.