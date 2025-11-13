Campesinos cienfuegueros apoyan entrega de alimentos a instituciones de salud

La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en la provincia de Cienfuegos, en vínculo directo con Salud Pública y ante la difícil situación que atraviesa el país mejora la atención sistemática con la entrega de alimentos a hogares maternos, el de Niños sin Amparo Familiar y a los hospitales del territorio.

Según afirmó a la Radio Yasmín Jiménez Álvarez, presidenta de la organización campesina sureña sistematizan el abastecimiento de productos agropecuarios frescos, viandas y hortalizas fundamentalmente a los tres hospitales provinciales, 11 hogares maternos existentes y la Casa de Niños Sin Amparo Familiar.

Explicó que además, los anapistas cienfuegueros de manera voluntaria y en gesto altruista, en estos momentos cuando las arbovirosis están en incremento y se reportan tantas personas con la salud dañada, donan producciones de sus fincas a varias familias con niños enfermos, embarazadas y atienden directamente con responsabilidad a los vulnerables y ancianos que viven en las zonas aledañas a las cooperativas.

Precisó Jiménez Álvarez, que en cada una de las 101 bases productivas cuentan con activistas de salud y apoyan, según los recursos disponibles, la reparación, mantenimiento y pintura de los 132 consultorios médicos ubicados en las zonas rurales, con lo que se consolidan los vínculos entre la ANAP y Salud Pública en Cienfuegos.