Denuncia Cuba programa integral de guerra económica desde EEUU

Cuba denunció este miércoles que el Gobierno de Estados Unidos organiza, financia y ejecuta un programa integral de guerra económica con el propósito de desestabilizar el orden constitucional en la nación antillana.

Según la impugnación, divulgada en el programa Razones de Cuba, uno de los puntales de esa hostilidad es el esquema de tráfico de divisas y evasión fiscal en la isla, con el empleo de operadores de origen cubano radicados en territorio estadounidense y otros países.

De manera directa, la acusación apuntó a El Toque, medio digital presuntamente independiente, especializado en información económica, legal y de servicio público para las comunidades cubanas, y subraya que en esa operación se utiliza dinero del contribuyente norteamericano.

En el espacio fueron revelados informes acerca de la asignación de fondos a las empresas Media Plux Experience y Mas Voces Fundations, registradas precisamente a nombre del director de El Toque, José Jasán Nieves.

Una porción de esos fondos, trascendió, es utilizada para promover líderes entre los actores económicos no estatales y garantizar el tráfico ilegal de monedas libremente convertibles en el país caribeño.

Por otra parte, fueron presentadas acciones de 2024 protagonizadas por el vicejefe de Relaciones Públicas de la Embajada de Estados Unidos en esta capital, Xavier Billingsley, y evidencias de la participación de varios ciudadanos en operaciones para provocar crisis inflacionaria en Cuba.

La denuncia, aseguraron los concurrentes, confirma que, como anunció a finales de octubre último el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, Cuba investigó el fenómeno inflacionario nacional y recopiló pruebas del programa integral de guerra económica perpetrado desde Estados Unidos.

Razones de Cuba es una plataforma web fundada hace 15 años, orientada a practicar un periodismo contra las matrices comunicativas impuestas por medios hegemónicos.