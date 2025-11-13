La Federación Estudiantil de la Enseñanza Media acomete el fortalecimiento de la organización

En el salón de actos Juan José Apolinaire Pennini, de la Universidad de las Ciencias Médicas de Cienfuegos sesionó la Plenaria del Consejo Provincial de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media (FEEM).

Con anterioridad a esta cita, se efectuaron los Consejos Municipales de la organización, en ellos transcurrió el proceso eleccionario para constituir el secretariado en los territorios.

Durante tres días los representantes realizaron variadas actividades de preparación. Ideas, insatisfacciones, sugerencias, toda una gama de opiniones trasladadas desde la base, en busca de ser debatidas y solucionadas fueron expresadas por los jóvenes.

Diana Claudia Lafuente Vega, Presidenta de la FEEM en Cienfuegos precisó la vigencia de la frase martiana: Los hombres se dividen en dos bandos: los que aman y fundan, los que odian y deshacen. Nosotros pertenecemos al primer bando, aseveró.

El estudio y la reafirmación de los valores humanistas estuvieron en el centro de los debates asamblearios. Asimismo, la necesidad de una cultura informativa y distintiva entre los estudiantes, recaudar elementos de análisis para entender el panorama socioeconómico nacional y sus implicaciones en la esfera educacional contemporánea.

Livan Alejandro Manresa Suri, presidente de la FEEM en el Instituto Preuniversitario Vocacional de las Ciencias Exactas abogó por un mayor vínculo entre la ciencia y las instituciones educativas.

Previo al Consejo Nacional, a celebrarse en el mes de diciembre, los estudiantes cienfuegueros ratifican su intención de transformar la organización en un ente activo, a tono con las demandas del contexto cubano.