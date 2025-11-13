Perlavisión

Someterán a consulta de las organizaciones Programa de Gobierno para reimpulsar la economía

Nov 13, 2025

En cumplimiento de acuerdos emanados de Plenos del Comité Central del Partido se elaboró el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, sobre el cual el Miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, ha brindado información en sucesivas sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Este Programa se encuentra disponible en el sitio de la Presidencia: www.presidencia.gob.cu. Como se ha explicado, es el hilo conductor para avanzar en la recuperación gradual de la economía y superar la compleja situación que enfrentamos.

La Dirección del Partido decidió realizar el estudio y análisis de este Programa entre el 15 de noviembre y el 30 de diciembre en todas las organizaciones de base del Partido, la UJC, la CTC y sus sindicatos, la ANAP y la FEU. En el caso de la FMC y los CDR se realizará en las estructuras intermedias de dirección y en la reunión del Secretariado con los dirigentes de base a nivel de bloque y zona. También se hará en las Asambleas Municipales del Poder Popular y en los consejos de dirección de las entidades de subordinación nacional, provincial y municipal.

Se realizó un seminario de preparación por videoconferencia en el que participaron cuadros de las provincias que no fueron impactadas por el huracán Melissa.

Este proceso responde a la voluntad política de someter el Programa a debate y construcción colectiva, como expresión de democracia participativa y de implicación popular directa en el desarrollo de la economía. Será un espacio propicio para que los participantes puedan emitir propuestas con el objetivo de fortalecer el Programa e identificar en cada escenario, de manera concreta, cómo contribuir a su materialización.

Con la vista puesta en el 9no Congreso del Partido, este proceso de estudio y análisis será un importante paso para que cada organismo de dirección, organización de base, militante y ciudadano cubano, en cualquier lugar en el que se desempeñe, esté en mejores condiciones de aportar a la búsqueda de soluciones en aras de revertir la situación del país.

Como expresó el General de Ejército Raúl Castro Ruz: “Vamos a salir de estas dificultades, como lo hemos hecho siempre, ¡combatiendo!”.

Por Granma Digital

Órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

