Energía con mente de mujer: innovando el presente, liderando el futuro es el nombre de la jornada especial que desarrolla, desde este martes y hasta el 26 de noviembre, la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes en la provincia de Cienfuegos.

El evento tiene como objetivo reconocer la labor de las mujeres en una industria donde la composición de su colectivo es mayoritariamente masculino, pero en el cual las trabajadoras destacan por su desempeño como ingenieras, economistas, comunicadoras o informáticas, entre otras especialidades.

Maxlenin Rodríguez, especialista en Comunicación de esa entidad, informó a la Agencia Cubana de Noticias que en la primera jornada de este martes sesionará la Comisión Técnica, que acoge las soluciones industriales de innovación y eficiencia energética aportadas por la fuerza femenina, no solo para apoyar los mantenimientos, también en el propio funcionamiento de la planta generadora.

Para el 25, Día Internacional de Violencia contra la mujer, desarrollarán la Comisión Política, espacio que mostrará los avances y empoderamiento de las termoenergéticas cienfuegueras dentro de la industria.

La última jornada, coincide con el Día de los Economistas, y estará dedicada a esa labor, la gestión de los procesos y la sostenibilidad financiera.

Como colofón, tendrá lugar en la planta una Feria Expositora de emprendedoras de la ciudad de Cienfuegos, además de otras acciones como una galería de retratos y citas que mostrará las historias de las innovadoras.

Considerada hoy como la unidad mas estable del Sistema Electroenergético Nacional, la termoeléctrica sureña tiene activa sus dos unidades, gracias al desempeño de su colectivo, los innovadores y, entre estos, las mujeres creadoras.