Acerca del funcionamiento de la Escuela de Educación Vial y Conducción (EEVC) y los requisitos médicos para obtener o renovar la licencia de conducción trató el programa El Triángulo de la confianza, de Radio Ciudad del Mar.

La ingeniera Yailín López La O, directora de la EEVC, explicó que ese centro, ubicado en avenida 50 entre 35 y 37, amplió sus horarios: de lunes a viernes y ofrece cuatro turnos diarios (8:00 a.m.-10:00 a.m, 10:00 a.m-12:00 m, 1:00 pm – 5:00 p.m. y 3:00 p.m. a 5:00 p-m.), con matrículas de 25 a 30 alumnos por turno; «además, los sábados de 8:00 a 12:00 hay un curso sabático con una matrícula que comienza el dos de diciembre».

El profesor Fidel Castro Díaz, especialista principal de esa institución, informó que para matricularse solo se exige el carnet de identidad y tener 16 años cumplidos; no existe límite de edad.

El curso presencial cuesta 560 pesos y la modalidad a distancia 530 pesos. «Esta última consiste en que el alumno se matricula, estudia por su cuenta y al quinto día se presenta a un examen; si aprueba, recibe el documento acreditativo, y si desaprueba, debe realizar el curso presencial. Aunque el programa original es de 20 horas clase, debido a la alta demanda se ha reducido a una semana; quien falte un día puede recuperar los contenidos mediante los grupos de trabajo por teléfono o con apoyo de sus compañeros», precisó Castro Díaz..

C0STOS DE LOS CURSOS Y DIFERENTES MODALIDADES

La ingeniera López La O aclaró que, tras una reunión con las autoridades provinciales, se estableció que los cursos impartidos por instructores trabajadores por cuenta propia (TCP) tendrán un precio máximo de 5000 pesos, debido a que anteriormente se cobraban sumas inaccesibles para muchos ciudadanos. «No obstante, la población puede optar por nuestra escuela, con precios de 560 pesos (presencial) y 530 pesos (a distancia)».



INCREMENTAN POLICLÍNICOS PARA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS

La doctora Ana Isabel Alejo León, vicedirectora de Asistencia Médica en el municipio cabecera de la provincia, subrayó que el chequeo médico es imprescindible y debe realizarse antes de iniciar el curso, pues no basta con dominar las leyes de tránsito: se requiere capacidad física, biológica y mental para conducir.

En el municipio de Cienfuegos el chequeo se realiza actualmente en dos policlínicos: Pueblo Griffo (martes y jueves) y Pastorita (miércoles y jueves, sede además de la consulta provincial para licencia de conducción), en horario de todo el día hasta las 4 de la tarde, con una afluencia diaria de 200 a 300 personas.

Alejo León anunció que a partir de esta semana se añadirá el PPU (Área II) los miércoles y jueves. En el resto de la provincia, cada policlínico de cabecera cuenta con una comisión multidisciplinaria similar, cuyos días específicos pueden consultarse en la recepción de cada institución.

El examen evalúa la capacidad visual (incluida la detección de daltonismo y otras discapacidades visuales, así como el deterioro propio de la edad) y la capacidad mental. Cualquier limitación en estos aspectos puede invalidar al aspirante, aunque se sepa las leyes de tránsito de memoria.

OTRAS PRECISIONES OFRECIDAS EN EL «TRIÀNGULO DE LA CONFIANZA»

-Quien posee licencia de conducción y desea obtener otra categoría debe pasar el curso y presentar el documento de la escuela, el chequeo médico, 30 pesos en sellos y dos fotos; en Tránsito queda exonerado del examen teórico, pero debe aprobar el práctico.

-Quien tiene la licencia vencida debe presentarse nuevamente al examen teórico en Tránsito.

-Los mayores de 65 años que renuevan su licencia solo necesitan chequeo médico, 15 pesos en sellos por cada categoría y dos fotos; no realizan teórico ni práctico.

-Las licencias que vencen en 2026 y 2027 pueden renovarse hasta 2028 por decisión de la Dirección Nacional de Tránsito; las ya vencidas también mantienen el derecho a renovar.

-Los vehículos de motor con acelerador, incluidos los triciclos plegables, requieren licencia de la subcategoría A1 y prueba de habilidades.

-El aval emitido por la escuela no es prorrogable; si vence, el interesado debe repetir el curso.

-Las matrículas de noviembre están completas; el 1 de diciembre se reabre el proceso. Según la directora, cerca del 95% de la población de Cienfuegos conducía sin licencia.

Requisitos para el trámite en Tránsito

Además del pago del curso, para presentarse en Tránsito se exigen 30 pesos en sellos (adquiribles por transfermóvil), el documento que emite la escuela, el chequeo médico realizado en el área de salud y dos fotos.