Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, presidió este lunes el inicio del Sexto Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.

La Presidencia publicó en su sitio oficial que esta acción, programada del 23 de noviembre al 5 de diciembre, se centra en reforzar las medidas que garantizan la estabilidad y seguridad ciudadana, y pretende enaltecer el bienestar social y corregir distorsiones en la economía en momentos complejos como los que vive Cuba, provocados por el bloqueo cada vez más recrudecido, el cerco energético y la amenaza de agresión imperial.

Díaz-Canel hizo un análisis del comportamiento de flagelos que afectan hoy a la sociedad cubana y del surgimiento de nuevos delitos, muchos de los cuales, denunció, son alentados por el enemigo para intentar desestabilizar y generar sensación de inseguridad.

El jefe de Estado evaluó cómo el enfrentamiento a estos fenómenos también forma parte de las Transformaciones Económicas y Sociales, entre cuyos ejes están la justicia social y la atención a las vulnerabilidades.

Con intercambios presenciales y virtuales, a la reunión asistieron los miembros del Buró Político, Manuel Marrero Cruz, primer ministro; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC, y el general de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior, así como otros dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno, de las organizaciones de masas y de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Julio César García Rodríguez, miembro del Comité Central del PCC y jefe de la Oficina de Atención a los Órganos del Poder Popular, del Estado y del Sector Jurídico, explicó que el ejercicio está dirigido, a nivel nacional, provincial y municipal, por el Partido, el Gobierno y el Ministerio del Interior.

Precisó que entre las acciones se priorizará el control de las medidas de protección de objetivos vitales, como el sistema eléctrico nacional y el abasto de agua; se harán visitas sorpresivas a entidades de interés económico y social vinculadas directamente a la población, como las dedicadas a la producción y comercialización de alimentos, y se controlarán las políticas de precios y la disciplina fiscal, entre otras tareas.

El programa contempla intercambios en las comunidades con personas desvinculadas del estudio o el trabajo y debates en barrios y entidades sobre el problema de las drogas; incluye actividades dirigidas a promover y consolidar la labor de la militancia del Partido, los sindicatos y la Juventud en la prevención y enfrentamiento de estos fenómenos; contribuir al desarrollo del movimiento participativo Mi Barrio por la Patria en el frente Barrio Seguro, así como un amplio programa comunicacional.

Según el reporte, el Primer Ministro cubano insistió este lunes en prestarle especial atención a la cuestión de los precios abusivos y especulativos, un problema que no se soluciona con topes, sino que hay que enfrentarlo de manera directa con los actores económicos.

Orientó tener un diálogo con los diferentes actores, discutir, demostrarles cuándo se está ante este tipo de conducta de indisciplina y de violación de precios.

Hizo hincapié en la evasión fiscal; a los altos precios en los mercados de barrio y a la no aceptación de transferencias bancarias.

El secretario de Organización del Comité Central del PCC, Roberto Morales Ojeda, subrayó por su parte la pertinencia de que el programa se desarrolle desde las estructuras para tiempo de guerra activadas en tiempos de paz.