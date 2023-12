Un torneo y tres reconocimientos que muestran desarrollo del voleibol en Cienfuegos

Escucha la Nota Escucha la Nota

Finalizó en Cienfuegos la primera edición del torneo de voleibol Julio César Fernández Gutiérrez in Memoriam con la buena nueva de que por primera vez varias figuras del territorio que recibieron las enseñanzas del fallecido profesor en 2023 fueron seleccionados los mejores del país y del mundo.

Miguel Ángel López y Melisa Vargas, quien compite por Turquía, además de que Dirto Fernández Cabrera metodólogo de voleibol en la provincia, fuera seleccionado como mejor arbitro nacional, resulta un reconocimiento al trabajo como entrenador de Julio Fernández, los tres galardonados de una u otra forma recibieron las enseñanzas de ese gran entrenador desaparecido físicamente hace poco más de un mes, pero que todavía se cosechan los frutos de sus enseñanzas.

Fernández Cabrera reconoce que “estas distinciones son muestra de las enseñanzas del voleibol que Julio César trasmitió tantos años” .

Mejor no pudo ser el cierre de la primera edición del torneo de voleibol Julio César Fernández Gutiérrez in Memoriam, efectuada en reconocimiento al maestro de maestro en la jornada del Educador y que sus organizadores en el territorio ya están pensando para la segunda edición en igual fecha darle carácter nacional y porque no en un futuro no lejano internacional .