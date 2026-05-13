El Ministerio Cubano de Cultura invitó hoy al IX Festival Internacional José Manuel Vázquez del Rey, dedicado a los instrumentos de viento-madera, que tendrá lugar del 15 al 17, en la central provincia de Cienfuegos.

La cita también rendirá homenaje aniversario 20 de la Orquesta de Flautas Diadema y se desarrollará en medio de las complejidades económicas derivadas del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, valoró el organismo.

El evento reunirá a especialistas de instituciones culturales y académicas locales, con el objetivo de preservar la memoria histórica de la enseñanza musical cienfueguera. De acuerdo con el Ministerio de Cultura, el programa incluye una amplia variedad de actividades que combinan teoría, práctica y presentaciones artísticas.

La jornada inaugural, el viernes 15, abrirá con una ofrenda floral en el Cementerio Tomás Acea, seguida por el taller teórico El alma de la madera en la Escuela de Arte Benny Moré, con la participación de especialistas nacionales y la pianista invitada Sophia Macías.

Ese mismo día, en la tarde, se celebrará el concierto Dominando el aire, protagonizado por alumnos de nivel elemental de la cátedra de viento-madera de la Escuela Benny Moré, junto al School of Nations de Guyana y el quinteto de viento Avantti.

El sábado 16, el Palacio Ferrer será sede de tres presentaciones: el concierto Más allá del sonido con estudiantes de nivel medio de las provincias Villa Clara, Matanzas y La Habana.

La propuesta incluye las graduaciones de Solange Fuentes (oboe) y Ana Carla Zamora (saxofón), acompañadas por agrupaciones invitadas como el cuarteto Latín Sax y el grupo Concertante.

La clausura, el domingo 17, incluirá el concierto Colores en el viento, con la Banda Provincial de Conciertos de Cienfuegos en el Centro de la Música Félix Molina, y el espectáculo Del bosque a la orquesta, dedicado al aniversario de la Orquesta de Flautas Diadema, en el Palacio Ferrer.

De esta manera, la presente edición del Festival Internacional José Manuel Vázquez del Rey será un espacio de excelencia artística y pedagógica, que fortalezca la tradición musical de Cienfuegos y su vínculo con la creación latinoamericana.