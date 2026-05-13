Díaz-Canel: «El cerco energético que niegan está asfixiando a Cuba»

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, informó este miércoles en la red social X que la situación del Sistema Electroenergético Nacional será particularmente tensa en estos días.

«Para la jornada de hoy se pronostica un déficit de más de 2 mil MW en el horario de máxima demanda o pico nocturno. Ese dramático agravamiento tiene una única causa: el genocida bloqueo energético al que Estados Unidos somete a nuestro país, amenazando con aranceles irracionales a cualquier nación que nos provea de combustible», expresó el jefe de Estado.

«Este miércoles, por ejemplo, lo que se deja de generar en Cuba por indisponibilidad de combustibles, provocado por ese cerco criminal, asciende a 1 100 MW. La mejor demostración de lo que afirmamos está en el sensible mejoramiento del servicio en el mes de abril. La entrada a puerto cubano de un solo un buque de combustible, de ocho que se necesitan como mínimo cada mes, permitió reducir el déficit y con ello los apagones que, aunque no desaparecieron del todo, lograron atenuarse», agregó.

En días recientes medios estadounidenses mostraron desconcierto frente a la heroica resistencia del pueblo cubano y la firmeza e inquebrantable unidad de nuestro Gobierno. Han tenido que reconocer que, pese a las cruentas medidas de asfixia económica y energética, Cuba sigue en pie, admitiendo que la crisis es fruto de una severa guerra económica y persecución energética.

«En resumen: lo que los voceros del régimen estadounidense tratan de mostrar al mundo como consecuencia directa de una mala gestión del Gobierno cubano, es en realidad el resultado de un perverso plan que pretende llevar a niveles extremos las carencias y dificultades del pueblo.

Ni el bloqueo implantado hace más de seis décadas, ni las 243 medidas de recrudecimiento impuestas por la anterior administración de Trump, pudieron destruir la Revolución», aseveró el mandatario.

Díaz-Canel calificó la nueva orden ejecutiva que bloquea totalmente el suministro de combustible como un diseño perverso que tiene como principal objetivo el sufrimiento de todo el pueblo, para tomarlo como rehén y conducirlo contra el Gobierno.

Además, aseguró que la flexibilización de algunas medidas del bloqueo hace pocos años evidenció cuánto pueden beneficiarse ambos pueblos en relaciones comerciales y desarrollo económico y social, de no existir esta draconiana política.

«Nuestra respuesta sigue siendo la misma: dispuestos siempre al diálogo en igualdad de condiciones, seguiremos resistiendo y creando convencidos cada vez más de que nos toca saltar con esfuerzos propios por encima de las enormes dificultades, unidos como nación, y firmes para enfrentar los más duros desafíos», afirmó.