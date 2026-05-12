Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cienfuegos Deportes

Cienfueguero Mitchel logra bronce en Parapanamericano de taekwondo

PorCarlos Ernesto Chaviano Hernández

May 12, 2026 #Campeonato Parapanamericano, #Mitchel Ernesto Suárez Walker, #taekwondo

El cienfueguero Mitchel Ernesto Suárez Walker sumó otra presea a su palmarés, al agenciarse el metal bronceado en los 70 kilogramos del Campeonato Parapanamericano de Taekwondo, certamen que acaba de concluir en la ciudad brasileña de Río de Janeiro.

Según el entrenador de la selección nacional, el también cienfueguero Néstor Rafael Pérez Menéndez, su pupilo cedió en la semifinal frente al representante local, en combate a dos asaltos que resultó muy exigente, y en el cual el cubano no pudo remontar la diferencia lograda por su rival en el inicio del pleito.

Las otras dos atletas de Cuba en el evento, Lilisbet Rodríguez Rivero (47 kg) y Jennifer Corvea Miranda (57 kg), también regresan a casa con sendas preseas bronceadas, y casualmente sus derrotas en semis fueron frente a las chicas cariocas. Resaltar el trabajo de Jennifer, que dio una excelente demostración ante la archifavorita Silvana Cardoso, doble monarca mundial y medallista de bronce paralímpica.

En resumen, la pequeña delegación de la Isla se ubicó en el sexto lugar entre doce países participantes.

La presencia cubana en este evento constituye un paso importante dentro del ciclo competitivo internacional, con miras a fortalecer la preparación rumbo a futuros compromisos de carácter olímpico y paralímpico.

Por Carlos Ernesto Chaviano Hernández

Licenciado en Filología. Master en Dirección de Programas de TV. Director de programas y Periodista en Perlavisión.

Entrada relacionada

Cienfuegos Educación Video

📹 – Enseñanza técnica potencia el adiestramiento en esfera de Servicios

May 12, 2026 Frank Losa Águila
Ciencias Cienfuegos Video

📹 – Programa de Desarrollo Local contribuye a fortalecer proyectos comunitarios

May 12, 2026 Redacción Perlavisión
Cuba Deportes

Canoísta Cirilo cierra con plata actuación en Copa del Mundo

May 11, 2026 Agencia Cubana de Noticias

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión