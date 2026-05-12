Opinión – Guerra de narrativas y el contrapeso multilateral

Arrancamos esta mañana con el panorama tal y como está: intenso, movido, y —como siempre— con más aristas de las que el ruido mediático quiere mostrar.

El fin de semana y el lunes dejaron tres publicaciones de alto impacto en el ecosistema mediático estadounidense que vale la pena leer juntas: CNN documentó el incremento de vuelos de vigilancia militar de Estados Unidos cerca de Cuba; Axios publicó un análisis sobre cómo la retórica de Trump y Rubio está alimentando los temores de una acción militar contra la Isla; y NBC News reveló la creciente frustración de Donald Trump por la permanencia del gobierno cubano pese a meses de presión.

Tomadas en conjunto, estas coberturas no son casuales. Siguen un patrón que ya conocemos: colocar en el espacio mediático la percepción de inevitabilidad, medir reacciones, construir clima. Es PSYOP* con traje de periodismo.

Pero hay un detalle importante que Axios se encarga de subrayar: pese a la escalada de la retórica, no existen señales definitivas de un ataque inminente. El propio presidente de Brasil, Lula da Silva, reveló que Trump le aseguró en privado, durante una reunión en la Casa Blanca, que no tiene intención de invadir Cuba.

Hay una brecha enorme entre lo que Trump dice en público y lo que le dice a un jefe de Estado en privado. Esa brecha tiene nombre: táctica de presión. Y nosotros no vamos a caer en su trampa.

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Mientras Washington seguía con su escalada retórica, desde Nairobi llegó ayer una voz que no se puede ignorar. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, afirmó que no hay ninguna solución militar para Cuba y pidió un diálogo constructivo para garantizar que el pueblo cubano no siga sufriendo de manera tan dramática.

Y fue más lejos. Cuando le preguntaron si Cuba podría correr la misma suerte que Venezuela —donde Washington ejecutó una operación militar en enero que terminó con el secuestro de Maduro—, Guterres fue directo: señaló que en Venezuela hubo grandes complicidades dentro del sistema político venezolano, y que comparar ese escenario con Cuba le parece una comparación injusta.

Por si quedaba alguna duda, el secretario general reiteró el rechazo de la ONU a las sanciones impuestas contra Cuba por Washington y subrayó que violan el Derecho internacional.

Aquí hay algo para anotar: cuando el máximo representante del sistema multilateral internacional dice públicamente que las sanciones de EE.UU. contra Cuba son ilegales, eso no es una opinión. Es una posición del derecho internacional. Que la prensa hegemónica le dedique poco espacio no cambia lo que vale.

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Y mientras unos amenazan, otros actúan. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer el envío de un nuevo barco con ayuda humanitaria a Cuba, el sexto desde febrero de 2026, acumulando más de 3.125 toneladas de asistencia desde el inicio de la crisis energética.

Sheinbaum fue clara y sin rodeos: «Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria. México siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo, y particularmente con Cuba».

Ante la pregunta sobre petróleo, la presidenta no esquivó: explicó que Cuba está recibiendo petróleo de Rusia y que México se orienta a otros apoyos humanitarios. Sin aspavientos, sin drama. Así es la solidaridad que no necesita fotografiarse para existir.

Habrá quienes intenten presentar esto como una provocación a Washington. Ya lo están haciendo. Pero en política internacional, mandar alimentos y medicinas a un pueblo que los necesita tiene un nombre: humanismo. Y tiene también un respaldo de seis décadas de posición mexicana frente al bloqueo que no empieza hoy.

Esta mañana el panorama nos habla claro: la presión existe, el ruido es real, pero el aislamiento que Washington busca no está funcionando. El mundo está mirando. Y parte del mundo está actuando.

Cuba no está sola. (Tomado del perfil en Facebook de Razones de Cuba)

(*) Sigla en inglés de operaciones de guerra psicológica llevadas a cabo por Estados Unidos.