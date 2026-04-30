Cienfuegueros en equipo cubano de bádminton a Santo Domingo 2026

Cuba participará con equipo completo de bádminton –cuatro jugadores en cada género- en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, que en este deporte se efectuarán del 23 al 28 de julio en el Pabellón de tenis de mesa del Parque del Este.

La Mayor de las Antillas aseguró antes tres plazas femeninas e igual número masculinas por su quinto lugar en el ranking de la región, pero al renunciar Colombia, de cuatro de las ocho permitidas se redistribuyeron para la isla y El Salvador, país ubicado en el cuarto lugar.

Guatemala, México y Colombia encabezan el listado en ese orden, los dos primeros máximos favoritos para medallas tanto individual como por equipos, aunque Cuba debe estar en la lucha de podios en ambos torneos, indicó Orlando Cala, presidente de la federación nacional.

Taymara Oropesa y Roberto Carlos Herrera lideran el grupo, únicos que intervinieron en los juegos de San Salvador 2023, en los que la holguinera, radicada en Artemisa, se alzó con presea de plata en single y el cienfueguero terminó en cuartos de final, posición esta en la que finalizaron ambos en doble mixto.

Completan la selección de las damas la cienfueguera Leyanis Contreras, la camagüeyana Erlys Cabrera y la artemiseña Alina Sanz, y la de los caballeros el pinareño Juan Carlos Bencomo, el granmense Iker Herrera y Leandro Gil, también de la Perla del Sur.

El directivo, designado jefe técnico de la justa de bádminton en la capital quisqueyana, informó que el congresillo técnico será el 22 de julio, el torneo por equipos los días 23, 24 y 25, y el individual del 26 al 28.

Aseveró que asistir con elenco completo elevará la probabilidad de obtener el metal de bronce por colectivos, aunque sin descuidarse de salvadoreños y dominicanos, especialmente de estos últimos, no solo por su condición de anfitriones, también porque se preparan con mucha seriedad y fogueo internacional.

También beneficia en la lid individual, el más importante y difícil, ya que cuatro atletas por sexo ayudarán a una mejor estrategia para aprovechar el máximo rendimiento de los principales jugadores, quienes se acondicionan para luchar por medallas en la mayor cantidad de modalidades de las cinco tradicionales en el programa de competencia: singles y dobles femenino y masculino, y en doble mixto.