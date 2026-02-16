Perlavisión

Científicos del Centro de Estudios Ambientales en curso sobre cianobacterias

PorSabdiel Batista Díaz

Feb 16, 2026 #Centro de Estudios Ambientales, #cianobacterias, #curso internacional

El Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos (CEAC), concluyó su participación en un curso organizado por la Universidad de Costa Rica, informó la institución científica de esta centro-sureña urbe cubana.

En la cita académica se abordaron técnicas nucleares e isotópicas para la evaluación de eutrofización de masas de agua y el análisis de toxicidad de floraciones de cianobacterias; y tuvo como anfitrión al Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la referida alta casa de estudios tica, con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La actividad se desarrolló como parte de un proyecto regional destinado a la evaluación de la contaminación orgánica e inorgánica en ambientes acuáticos de América Latina y el Caribe y su impacto en la salud humana y el ambiente, inscrito en el Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL).

La representación cubana estuvo integrada por la Dra. C. Lisbet Díaz Asencio y la MSc. Aimee Valle Pombrol, quienes participaron como expertas del OIEA, así como por los Licenciados Hansel E. Fernández Lang y Gabriel D. Fernández Cedeño, ambos del CEAC, quienes participaron en calidad de estudiantes.

La capacitación se enmarcó en una problemática ambiental de creciente relevancia en América Latina: los florecimientos de cianobacterias en sistemas de agua dulce, favorecidos por procesos de eutrofización asociados a aportes excesivos de nutrientes, el cambio climático y la variabilidad hidrológica.

Estos eventos alteran el equilibrio ecológico de los ecosistemas acuáticos y generan riesgos para la salud pública debido a la producción de cianotoxinas como saxitoxinas y microcistinas, con impactos sociales, económicos y regulatorios.

El curso proporcionó una base conceptual y metodológica común para el análisis de la toxicidad de las floraciones de cianobacterias, y sirvió para integrar que fortalecen las capacidades técnicas de los Estados Miembros. Se promovió además la cooperación entre laboratorios y la adopción de criterios armonizados para la evaluación de riesgos.

Con esta participación, el CEAC reafirmó su compromiso con la cooperación internacional y con el fortalecimiento de competencias analíticas en América Latina, contribuyendo a una respuesta coordinada y basada en evidencia frente a la problemática de la eutrofización y las floraciones de cianobacterias en sistemas de agua dulce.

Por Sabdiel Batista Díaz

Corresponsal de la Agencia Prensa Latina en Cienfuegos. Licenciado en Periodismo. Máster en Historia y Antropología. Laboró en Hispan TV.

