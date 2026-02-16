Científicos del Centro de Estudios Ambientales en curso sobre cianobacterias

El Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos (CEAC), concluyó su participación en un curso organizado por la Universidad de Costa Rica, informó la institución científica de esta centro-sureña urbe cubana.

En la cita académica se abordaron técnicas nucleares e isotópicas para la evaluación de eutrofización de masas de agua y el análisis de toxicidad de floraciones de cianobacterias; y tuvo como anfitrión al Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la referida alta casa de estudios tica, con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La actividad se desarrolló como parte de un proyecto regional destinado a la evaluación de la contaminación orgánica e inorgánica en ambientes acuáticos de América Latina y el Caribe y su impacto en la salud humana y el ambiente, inscrito en el Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL).

La representación cubana estuvo integrada por la Dra. C. Lisbet Díaz Asencio y la MSc. Aimee Valle Pombrol, quienes participaron como expertas del OIEA, así como por los Licenciados Hansel E. Fernández Lang y Gabriel D. Fernández Cedeño, ambos del CEAC, quienes participaron en calidad de estudiantes.

La capacitación se enmarcó en una problemática ambiental de creciente relevancia en América Latina: los florecimientos de cianobacterias en sistemas de agua dulce, favorecidos por procesos de eutrofización asociados a aportes excesivos de nutrientes, el cambio climático y la variabilidad hidrológica.

Estos eventos alteran el equilibrio ecológico de los ecosistemas acuáticos y generan riesgos para la salud pública debido a la producción de cianotoxinas como saxitoxinas y microcistinas, con impactos sociales, económicos y regulatorios.

El curso proporcionó una base conceptual y metodológica común para el análisis de la toxicidad de las floraciones de cianobacterias, y sirvió para integrar que fortalecen las capacidades técnicas de los Estados Miembros. Se promovió además la cooperación entre laboratorios y la adopción de criterios armonizados para la evaluación de riesgos.

Con esta participación, el CEAC reafirmó su compromiso con la cooperación internacional y con el fortalecimiento de competencias analíticas en América Latina, contribuyendo a una respuesta coordinada y basada en evidencia frente a la problemática de la eutrofización y las floraciones de cianobacterias en sistemas de agua dulce.