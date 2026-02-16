Reconstruyen 7 mil años de historia oculta en los arrecifes del Caribe

Arrecife coralino al sur de Cienfuegos. /Foto: OnlineTours

El estudio, realizado a partir de análisis de fósiles marinos, revela que la actividad humana acortó hasta un 70% la cadena alimentaria de los arrecifes caribeños actuales

La historia de la humanidad también puede leerse bajo el agua. No en tablillas ni en pergaminos, sino en sedimentos marinos, fragmentos de coral y diminutas estructuras calcáreas del tamaño de una lenteja.

Un estudio publicado en la revista Nature ha logrado reconstruir, con una precisión inédita, cómo eran las cadenas alimentarias de los arrecifes del Caribe hace unos 7 mil años y qué queda hoy de aquel entramado biológico. El resultado es inquietante: los arrecifes modernos presentan cadenas tróficas entre un 60% y un 70% más cortas que las de mediados del Holoceno.

El trabajo, liderado por investigadores del Boston College en colaboración con instituciones como el Smithsonian Tropical Research Institute, se adentra en un terreno donde la historia ambiental y la geología se cruzan con la ecología. Porque, aunque solemos pensar en los arrecifes como paisajes estáticos de postal tropical, en realidad son sistemas dinámicos cuya arquitectura depende de delicadas redes de intercambio energético.

El Caribe, una de las regiones más castigadas por la degradación coralina en las últimas décadas, se convirtió en el laboratorio natural de esta investigación. Allí, donde la cobertura de coral pétreo ha disminuido más del 50% en tiempos recientes, los científicos buscaron algo más que cifras contemporáneas, querían una línea de base anterior a la influencia humana masiva, un retrato ecológico previo a la sobrepesca, la contaminación y el calentamiento global.

Para hallarlo, no recurrieron a crónicas ni a mapas antiguos, sino a fósiles.

Un viaje al Holoceno a través de “piedras del oído”

El corazón metodológico del estudio se encuentra en los otolitos, pequeñas estructuras de carbonato cálcico situadas en el oído interno de los peces óseos. Estas “piedras del oído” regulan el equilibrio y la audición, pero además poseen una cualidad extraordinaria: pueden conservarse durante milenios en los sedimentos marinos.

En depósitos fósiles de Panamá y la República Dominicana —dos enclaves clave del Caribe— los investigadores analizaron 136 otolitos, tanto antiguos (de hace unos 7.000 años) como modernos. También examinaron fragmentos de coral asociados a los mismos sedimentos. El objetivo era medir la proporción de isótopos de nitrógeno conservados en las proteínas atrapadas dentro de esas estructuras.

El nitrógeno, en este contexto, funciona como una brújula ecológica. Su composición isotópica varía según la posición que ocupa un organismo en la cadena alimentaria. Cuanto más alto se sitúa un pez en la red trófica, mayor es su señal isotópica característica. Gracias a avances recientes en el análisis de cantidades ínfimas de proteínas fósiles, ha sido posible aplicar esta técnica con un nivel de resolución impensable hace apenas una década.

El procedimiento recuerda, salvando las distancias, a la lectura del ADN antiguo. Solo que, en lugar de genes, lo que se descifra es la huella química de la dieta.

Cuando los peces dejaron de ser “exquisitos”

El estudio se centró en familias de peces abundantes en el registro fósil: gobios, cardinales y peces plateados. No son grandes depredadores, sino piezas fundamentales del engranaje trófico, presas habituales que sostienen a especies mayores. Su abundancia en los sedimentos permitió comparar con rigor la estructura alimentaria de ambos periodos.

El contraste fue revelador. En los arrecifes del Holoceno medio, las comunidades de peces mostraban una mayor amplitud en sus niveles tróficos. Es decir, la red alimentaria se extendía más en vertical y presentaba mayor diversidad funcional. Los peces no solo ocupaban posiciones diferenciadas, sino que dentro de una misma familia existía una notable variabilidad dietética: cada individuo tendía a especializarse en determinados recursos.

Hoy, en cambio, esa diversidad se ha comprimido. Las mediciones indican que los peces modernos presentan entre un 20% y un 70% menos de diversidad funcional en su dieta. La cadena alimentaria es más corta y más homogénea. Distintas especies comparten recursos similares, compitiendo por un menú reducido.

Desde una perspectiva histórica, este fenómeno puede interpretarse como una simplificación del ecosistema. Donde antes existía un entramado de múltiples rutas energéticas —microhábitats, nichos diferenciados, conexiones con manglares y praderas marinas— ahora predomina una estructura más plana.

La huella humana en la arquitectura invisible del arrecife

La transformación no se explica por un único factor. A lo largo de milenios, pero especialmente en los últimos siglos, los arrecifes caribeños han sufrido la presión combinada de la pesca excesiva, la pérdida de depredadores tope, la degradación de manglares, la contaminación por nutrientes y el aumento de la temperatura del agua.

La desaparición de grandes depredadores altera el llamado “paisaje del miedo”, modificando el comportamiento de las presas. La reducción de la complejidad estructural del coral limita los refugios y microambientes disponibles. La fragmentación de hábitats interrumpe conexiones ecológicas que antes permitían flujos energéticos más amplios.

El resultado, según el estudio, es una contracción de la longitud de la cadena alimentaria de aproximadamente un 40% en términos de rango trófico medio, y hasta un 60–70% cuando se consideran métricas ponderadas por abundancia. En otras palabras: la energía circula hoy por menos caminos.

Desde el punto de vista histórico-ambiental, esto supone un cambio profundo en la resiliencia del sistema. En los arrecifes antiguos, la especialización individual implicaba que no todos los peces dependían de los mismos recursos. Si un tipo de presa escaseaba, el impacto se distribuía de forma desigual. En los sistemas modernos, la homogeneización dietética significa que una alteración afecta simultáneamente a una mayor proporción de individuos.

Reescribiendo lo que entendemos por “arrecife sano”

Uno de los aspectos más reveladores del estudio es que cuestiona nuestras referencias actuales. Durante décadas, las políticas de conservación han tomado como punto de partida ecosistemas ya degradados. Sin un marco previo a la influencia humana intensa, resultaba difícil imaginar hasta qué punto se había perdido complejidad.

La reconstrucción de estos arrecifes de hace 7.000 años funciona como una ventana al pasado, pero también como un espejo incómodo. Si el Caribe actual ya nos parecía frágil, la comparación con su versión prehumana sugiere que la degradación es más profunda de lo que creíamos.

No se trata solo de menos coral o menos biomasa, sino de una alteración en la arquitectura interna de la red trófica. Una simplificación que, según la teoría ecológica, reduce la capacidad del sistema para absorber perturbaciones.

La historia ambiental del Caribe, por tanto, no es únicamente la crónica de huracanes y colonizaciones, sino también la de una transformación silenciosa en los flujos de energía que sostienen la vida marina. Una historia escrita en isótopos de nitrógeno, en otolitos fosilizados y en corales enterrados bajo capas de sedimento.

Si algo demuestra esta investigación es que el pasado no es un territorio clausurado. Bajo el fondo marino, las pruebas de cómo funcionaban los ecosistemas antes de nuestra huella masiva siguen esperando ser leídas. Y, al descifrarlas, no solo entendemos mejor lo que fuimos, sino también lo que estamos a punto de perder.