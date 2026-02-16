Erislandy debuta hoy en Copa Independencia en República Dominicana

El campeón olímpico de Paris 2024, el cienfueguero Erislandy Álvarez, debuta hoy en la XLV edición de la Copa Independencia de Boxeo de la República Dominicana.

Luego de la ceremonia protocolar de apertura, señalada para las 7:00 pm de este lunes, hora local, Erislandy cruzará guantes con Miguel Ángel Encarnación, del equipo República Dominicana A.

Con sede hasta el 22 de febrero en el polideportivo de la avenida Las Carreras, de la norteña Santiago de los Caballeros, en la cita Cuba está presente con ocho peleadores, cuatro en cada sexo.

Lidera la escuadra el bicampeón olímpico y quíntuple monarca del orbe Julio César La Cruz, quien combatirá en la división supercompleta (+90 kg).

En el apartado de los hombres estarán junto al astro cubano del boxeo de riposta, Erislandy Álvarez (65 kg) el también cienfueguero Saidel Horta (60 kg), subtitular mundial de Tashkent 2023.

La escuadra dirigida por el entrenador Eulises Pouyot la completa Nelson Williams (90 kg), ganador de uno de los dos cetros de la isla en la edición de 2024.

Por su parte, la armada femenina, bajo el mando del técnico Iván Horta, presenta a las mundialistas Dayira Mesa (70 kg) y Yoana Rodríguez (75 kg), junto a Yailena Palomo (50 kg) y Magda Massó (57 kg).

La Copa Independencia sirve de fogueo a los peleadores cubanos rumbo al clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe convocado del 11 al 16 de marzo en Guadalajara, México.

Boxeadores de Bahamas, Ecuador, Honduras, Panamá, Trinidad y Tobago, Puerto Rico y Ucrania también asisten al torneo en suelo dominicano.