Encuentro coral noruego-cienfueguero en el «Terry»

El coro noruego Sunnmore Prosjektkor y el cienfueguero Cánticus Novo sumaron sus casi 60 voces en la interpretación de la canción cubana “Dulce embeleso”, para cerrar por todo lo alto el encuentro musical entre ambas agrupaciones, al mediodía de este pasado sabado en la Sala Ateneo, del Teatro Tomás Terry.

El colectivo nórdico conducido a la par por los directores Erland Dalen y Age Froystad vocalizó un repertorio que incluyó piezas de la cancionística y el folclore noruego, así como creaciones de autores como el argentino Alberto Favero (“Te quiero”, letra del uruguayo Mario Benedetti) y el español Javier Busto.

Las voces europeas terminaron muy arriba con clásicos internacionales como “What a wonderful day” y “By de waters of Babylon”.

Los visitantes aplaudieron con entusiasmo la actuación de Canticus Novo, que cantó piezas del pentagrama nacional como Chan chan, Son oscuro, Guantanamera, Gozando La Habana, La guagua y Dale como’é.