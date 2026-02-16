Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cienfuegos Música

Encuentro coral noruego-cienfueguero en el «Terry»

PorFrancisco González Navarro

Feb 16, 2026 #canto coral, #Cienfuegos, #Cultura, #Noruega

El coro noruego Sunnmore Prosjektkor y el cienfueguero Cánticus Novo sumaron sus casi 60 voces en la interpretación de la canción cubana “Dulce embeleso”, para cerrar por todo lo alto el encuentro musical entre ambas agrupaciones, al mediodía de este pasado sabado en la Sala Ateneo, del Teatro Tomás Terry.

El colectivo nórdico conducido a la par por los directores Erland Dalen y Age Froystad vocalizó un repertorio que incluyó piezas de la cancionística y el folclore noruego, así como creaciones de autores como el argentino Alberto Favero (“Te quiero”, letra del uruguayo Mario Benedetti) y el español Javier Busto.

Las voces europeas terminaron muy arriba con clásicos internacionales como “What a wonderful day” y “By de waters of Babylon”.

Los visitantes aplaudieron con entusiasmo la actuación de Canticus Novo, que cantó piezas del pentagrama nacional como Chan chan, Son oscuro, Guantanamera, Gozando La Habana, La guagua y Dale como’é.

Por Francisco González Navarro

Licenciado en Educación. Periodista y Escritor. Fue corresponsal de Prensa Latina en Cienfuegos y jefe de la corresponsalía de esa agencia informativa en Nicaragua.

Entrada relacionada

Ciencias Cienfuegos

Científicos del Centro de Estudios Ambientales en curso sobre cianobacterias

Feb 16, 2026 Sabdiel Batista Díaz
Boxeo Cienfuegos Cuba

Erislandy debuta hoy en Copa Independencia en República Dominicana

Feb 16, 2026 Redacción Perlavisión
Cienfuegos

El conocimiento a favor de proteger la ancianidad

Feb 16, 2026 Frank Losa Águila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión