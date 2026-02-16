El conocimiento a favor de proteger la ancianidad

Harto conocido es el asunto del envejecimiento poblacional que afecta a la nación cubana. Definir estrategias para confrontar esta problemática resulta tarea impostergable de las instituciones encargadas de los cuidados paliativos de los adultos mayores.

En el contexto que nos ocupa, por diversas razones la familia cubana muestra -en no poco casos- segmentación, conforme al incremento de personas que precisan cuidados especiales, de parte de cuidadores, quienes asumen el rol asistencial por faltar consanguíneos.

Las áreas de salud del territorio tienen la responsabilidad formativa de organizar cursos para dotar de habilidades a los interesados en esta variante ocupacional.

Con el interés de conocer más al respecto, este redactor enfiló hasta el policlínico de Pastorita, dicha entidad acaba de concluir la tercera edición del Curos para Cuidadores, agrupando a sujetos provenientes de otras demarcaciones, en particular Áreas 4 y 8 (Pueblo Griffo y Caonao).

La doctora Marisela García de la Torre, metodóloga de Posgrado de la institución médica define la planificación acorde a la demanda de interesados, recogen sus datos generales y vías de contacto, adecúan la matrícula y deciden la fecha de comienzo.

Son tres jornadas de clases presenciales, en ellas imparten saberes teórico prácticos, en general no se abusa de la terminología médica, sino que se profundiza en la preparación de estos aspirantes, necesitados de empleo. Cabe destacar lo siguiente: sin el certifico acreditativo del curso no es posible contratarse para desempeñar esta labor.

“Las características del envejecimiento, higiene, alimentación y ejercicios físicos en el adulto mayor, además de tratamiento postural de pacientes encamados son algunos de los temas impartidos por el colectivo docente”, agregó la entrevistada.

“La atención prolongada de los pacientes puede influir negativamente en su cuidador, provocar afectaciones psicológicas, emocionales y económicas en ellos, por la constante vigilancia de las necesidades del adulto mayor, o de personas aquejadas de algún padecimiento invalidante, asevera la MsC Yaumara Quintero Reyes, psicóloga.

Aquí los dotamos de herramientas para no claudicar emocionalmente ante la tarea. Es común padecer de estrés mantenido, trastornos del sueño y otros concomitantes. Las orientaciones entregadas son una ayuda para afrontar los disímiles retos de cada caso en particular, añadió.

Multiplicar estas acciones de capacitación a todos los ámbitos de la provincia deviene gestión impostergable. Favorecer estos métodos y prácticas hace la diferencia entre cuidar responsablemente a alguien o ganar un sustento con menor preparación para ejecutar un trabajo, donde no basta la disposición como garantía de calidad.