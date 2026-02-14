Matanzas noquea 11-0 a Las Tunas y es campeón del béisbol cubano

Apoyado en su ofensiva y trabajo monticular de Yamichel Pérez, Matanzas noqueó este sábado 11-0 a Las Tunas y conquistó la corona de la 64 edición de la Serie Nacional del béisbol cubano.

Como en tres de los cuatros partidos, los Cocodrilos decidieron la final en el primer tercio y este domingo fabricaron siete anotaciones en el primer inning, tres en el segundo y agregaron otra en el quinto, para levantar el título como sucedió en la versión 2019-2020.

Los yumurinos, segundos en la etapa clasificatoria, despidieron la postemporada con balance de 12 ganados y solo dos descalabros, tras barrer 4-0 a Sancti Spíritus en cuartos, vencer 4-2 a Industriales en semifinales y pasar la escoba a Los Leñadores en la disputa del cetro.

Desde el box, Pérez aprovechó la ventaja lograda por sus compañeros a la ofensiva y lanzó una sólida apertura sin carreras, solo cinco imparables permitidos y cuatro ponches, dos de ellos en la séptima entrada.

A la ofensiva, 16 imparables conectaron los matanceros ante los envíos de cinco lanzadores contrarios con destaque para el inicialista y cuarto al bate, Ariel Martínez, quien pegó dos hits en cuatro turnos con tres impulsadas.

Los dirigidos por el técnico Armando Ferrer celebraron también la productividad del receptor Andrys Pérez de 4-4 con dos anotadas y un remolque, el jardinero José Amaury Noroña de 4-2, incluido un doble y dos compañeros hacia el home plate, y el antesalista Luis Ángel Sánchez de 4-1 con dos impulsadas.

A pesar del fracaso, los Leñadores subieron al podio por séptima vez en la última década, y quedaron cerca de obtener el tricampeonato después de los triunfos en 2023 y 2024.

Tras esta victoria, Matanzas será el representante cubano a la tercera edición de la Baseball Champions League Américas, pactada del 24 al 29 de marzo en Ciudad de México.

Tabla de posiciones:

1-Matanzas

2-Las Tunas

3-Industriales

4-Artemisa

5-Holguín

6-Mayabeque

7-Sancti Spíritus

8-Villa Clara

9-Pinar del Río

10-Cienfuegos

11-Santiago de Cuba

12-Granma

13-Camagüey

14-Ciego de Avila

15-Isla de la Juventud

16-Guantánamo