Cierre de tramo de carretera Cienfuegos-Trinidad por reparación de puente de Arimao

PorJorge Domínguez Morado

Dic 8, 2025 #Cienfuegos, #tránsito

A partir de este lunes 8 de diciembre estará cerrada la circulación por el puente de Arimao, en la carretera que une a la ciudad de Cienfuegos con Trinidad, debido a trabajos para reparar daños en su estructura.

Las obras se extenderán hasta las 2:00 p.m. del viernes 12 de diciembre.

Los conductores de vehículos tendrán como alternativa la carretera desde Cienfuegos a la cabecera municipal de Cumanayagua y luego hasta el Entronque de Las Moscas.

Los organismos implicados en esta labor ofrecen disculpas por las molestias que puedan ocasionar estos trabajos.

Por Jorge Domínguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

