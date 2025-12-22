Perlavisión

Anuncia Cimex horarios de servicios durante los días festivos

PorCubadebate

Dic 22, 2025 #Cimex

La Corporación Cimex S. A. comunicó desde sus redes sociales los horarios de servicio de sus unidades comerciales durante los venideros días feriados y de conmemoración nacional, con el propósito de garantizar información oportuna a la población.  

Según la entidad, las tiendas que operan en moneda libremente convertible y en dólares estadounidenses funcionarán hasta las 14:00 horas los días 25 y 31 de diciembre; el primero de enero permanecerán cerradas y retomarán sus horarios habituales el 2 de enero de 2026.

Los servicentros mantendrán la venta de combustible las 24 horas, aunque otras actividades de esas instalaciones se regirán por los horarios establecidos para cada servicio.

En cuanto a la red gastronómica, continuará con los horarios habituales y las ofertas definidas, con posibilidad de extenderlos en caso necesario durante las jornadas festivas.  

Cimex reiteró que los clientes pueden realizar quejas o reclamaciones mediante el correo electrónico atencionalcliente@cimex.com.cu y aclarar dudas a través de sus perfiles oficiales en redes sociales

