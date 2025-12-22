Estrena Cubavisión este lunes 22 la nueva telenovela cubana “Ojo de Agua”

La televisión cubana se alista para estrenar este lunes la nueva telenovela “Ojo de Agua”, que ocupará la pantalla los lunes, miércoles y viernes tras el final de “Regreso al Corazón”. Dirigida por el experimentado Alberto Luberta Martínez, la serie constará de ochenta capítulos y aspira a ofrecer una mirada íntima y multifacética a la mujer cubana, destacando su fuerza, su capacidad de amor y su tenacidad ante las adversidades.

En declaraciones exclusivas, Luberta explicó que la obra, basada en la idea original de la guionista Euridice Charadán, aborda temáticas sociales contemporáneas. “Esta historia trata sobre el empoderamiento femenino, la equidad de género, el rol de la mujer en la sociedad y los desafíos que enfrenta tanto en lo personal como en lo profesional”, señaló el realizador.

El argumento sigue a Nadia, una ingeniera agrónoma interpretada por Yura López Angulo, quien abandona la ciudad para comenzar una nueva vida en el campo. A través de su experiencia, la trama explora la lucha por preservar el amor familiar y la unidad, entrelazando conflictos personales con elementos identitarios de la cubanía.

Luberta subrayó el aporte de un equipo técnico de amplia experiencia, coordinado por el responsable de mini técnica Humberto Hernández Massia, las productoras Laura Valdés y Adriana París, la primera asistente de dirección Drialys Díaz y los directores de fotografía Jose Luis Frías y Maikel Valdés.

Completan el colectivo especialistas de áreas como ambientación, sonido, iluminación, cámara, maquillaje, vestuario y transporte.

El director adelantó que la serie apela a recursos visuales y narrativos que van más allá de lo convencional, integrando el paisaje rural, el mar, los animales y un tratamiento actoral dirigido al melodrama, con el propósito de conectar emocionalmente con el público.

Con emisión prevista para la segunda quincena de diciembre, Luberta manifestó su confianza en el resultado final: “Estamos satisfechos con el trabajo realizado y expectantes ante la reacción del público. ‘Ojo de Agua’ es una propuesta que, sin dejar de entretener, invita a la reflexión sobre temas muy actuales”.