Prensa Latina selecciona mejores deportistas de Latinoamérica en 2025

La agencia Prensa Latina seleccionó a los mejores deportistas de Latinoamérica en 2025, tras recepcionar más de 110 votos de medios de comunicación de la región, Europa, Medio Oriente y Asia.

Por segunda ocasión, Cuba dominó las tres categorías en el tradicional sondeo, esta vez con protagonismo para la triplista Leyanis Pérez, el lanzador Liván Moinelo y el equipo juvenil de béisbol 5.

La reina del triple salto en la campaña fue la gran favorita en la consulta desde la apertura el 21 de noviembre y lideró con 73 sufragios un apartado en el que 17 mujeres merecieron al menos una nominación.

Campeón en el béisbol japonés, el zurdo Moinelo constituye el primer pelotero cubano en ganar la distinción de Mejor Atleta Masculino de Latinoamérica, y en esta 61 edición sumó 42 papeletas, válido para superar al astro argentino Lionel Messi, su más cercano perseguidor con 19.

A última hora y después de varias semanas de disputa, los monarcas juveniles cubanos del béisbol 5 en la lid mundial de Nayarit remontaron y con el impulso de medios nacionales obtuvieron el galardón de mejor equipo con 37 votos, solo cuatro por delante de la Albiceleste.

Cuba lideró por única vez el sondeo de Prensa Latina en la edición de 1989 cuando el saltador Javier Sotomayor, la corredora Ana Fidelia Quirot y la selección femenina de voleibol encabezaron sus respectivas categorías.

La versión de este año recibió propuestas de 70 medios extranjeros y 43 cubanos, en una encuesta dedicada al Centenario del Natalicio del Comandante Fidel Castro, artífice del movimiento deportivo en la isla, y a los cinco años del fallecimiento del astro argentino Diego Armando Maradona, ganador de la Encuesta Deportiva en 1986.

El 9 de enero, el Hotel Nacional de Cuba acogerá la ceremonia de entrega de los premios, momento especial para reconocer al recordista mundial de salto de altura, Javier Sotomayor, máximo vencedor cubano en la consulta latinoamericana con cinco.

La ocasión también permitirá reconocer la trayectoria de dos estrellas del deporte antillano e internacional, el pentacampeón olímpico Mijaín López y la multimedallista Omara Durand, quienes triunfaron en 2024.

Estas votaciones de la agencia latinoamericana Prensa Latina iniciaron en 1964, con el velocista cubano Enrique Figuerola como primer ganador, y desde 1980 se decidió incluir la categoría de Mejor Equipo del Año, en tanto a partir de 1988 comenzó a elegirse por separado hombres y mujeres.